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Od vrabca do dim suma: nenavadni svet imen tropskih ciklonov

Hongkong, 06. 08. 2026 13.18 pred 4 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
L.M.
Tajfun Bavi

Hongkonška jed dim sum se je letos pridružila nenavadni zbirki imen tropskih ciklonov v Tihem oceanu. Sistem poimenovanja neviht ni le praktičen način za njihovo razlikovanje, temveč odraža tudi kulture, jezike in tradicije držav, ki sodelujejo pri njihovem spremljanju.

Ko bo nad zahodnim Pacifikom nastala nova tropska nevihta z imenom Dim-sum, to ne bo napaka. Hongkonški observatorij je junija, ob začetku sezone tajfunov, sporočil, da je priljubljena jed postala najnovejši hongkonški prispevek k seznamu imen tropskih ciklonov, poroča The New York Times.

Hongkong je že prej svoje kulturne simbole vključil v poimenovanje neviht. Tajfun Dolphin, ki se je približeval območju Japonske in Tajvana, je dobil ime po mestnem živalskem simbolu. Poleg tega so med hongkonškimi predlogi še Banyan, poimenovan po drevesu, ter Lionrock, po gori nad mestom.

Imena tropskih ciklonov določa Odbor za tajfune, ki so ga leta 1968 ustanovili Združeni narodi in Svetovna meteorološka organizacija z namenom izboljšanja pripravljenosti azijsko-pacifiških držav na močne nevihte. Odbor vzdržuje seznam 140 imen, razdeljenih v pet skupin, ki se ponavljajo približno na štiri do pet let, odvisno od pogostosti neviht.

Razdejanje po tajfunu Kalmaegi
Razdejanje po tajfunu Kalmaegi
FOTO: Profimedia

Vsaka od 14 članic odbora, med njimi ZDA, Kitajska, Južna in Severna Koreja, Hongkong ter Malezija, prispeva deset imen. Ta izvirajo iz različnih jezikov in kultur, zato so nevihte pogosto poimenovane po živalih, rastlinah, mitoloških bitjih, zgodovinskih osebnostih in celo hrani. Med prihodnjimi imeni so na primer Gaeguri, kar v korejščini pomeni žaba, Burapha, tajska beseda za vzhod, in Tirou, mikronezijski pozdrav.

Sistem poimenovanja se je skozi zgodovino spreminjal. Med drugo svetovno vojno so bile vremenske napovedi v nekaterih azijskih državah zaradi japonske okupacije omejene, zato so spremljanje vremena prevzeli ameriški vojaški meteorologi na Guamu. Sprva so nevihte poimenovali po ženskih imenih, pogosto po svojih ženah in partnerkah. V sedemdesetih letih so zaradi gibanja za enakopravnost začeli uporabljati tudi moška imena.

V devetdesetih letih so države članice Odbora za tajfune začele uvajati regionalna imena namesto ameriških. Pri izbiri sodeluje tudi javnost, vendar morajo imena izpolnjevati stroga pravila. Ne smejo biti žaljiva, imeti negativnih pomenov v drugih jezikih ali biti povezana z aktualnimi politiki in znanimi osebami.

Hongkong je leta 2005 zaradi teh pravil moral umakniti dve predlagani imeni. Ime Taichi, po tradicionalni kitajski borilni veščini, je bilo zavrnjeno, ker bi ga lahko zamenjali za japonsko osebno ime, Kapok, ime drevesa, pa je v nekaterih jezikih zvenelo kot žaljiv izraz.

Dim sum
Dim sum
FOTO: Shutterstock

Dim sum je bil po drugi strani sprejet brez težav. Predlog so leta 2024 izbrali prebivalci Hongkonga skupaj z imenoma Sparrow (vrabec) in Shui-sin (kantonska beseda za narciso). Tudi druge države pri izbiri pogosto črpajo iz svoje narave in kulture. Japonska na primer uporablja imena ozvezdij, kot sta Koinu (mladi pes) in Koguma (mladi medved), Malezija pa predlaga imena rastlin in živali, kot je cvet cempaka.

Filipini, ki jih tajfuni pogosto prizadenejo med prvimi, nekatere nevihte dodatno poimenujejo z lokalnimi imeni. Tako je bil tajfun Jangmi, ki je junija povzročil obsežne poplave na Filipinih in Japonskem, na Filipinih znan kot Domeng, navaja The New York Times.

Najbolj uničujoči tajfuni lahko svoja imena izgubijo za vedno. Če nevihta povzroči veliko smrtnih žrtev ali škode, jo Odbor za tajfune umakne s seznama. Tako je bilo z imenom Haiyan, ki so ga odstranili po katastrofalnem tajfunu leta 2013, ki je na Filipinih zahteval več kot 6000 življenj. Letos je Dim-sum nadomestil ime Man-yi, ki so ga umaknili po smrtonosni nevihti na Filipinih leta 2024.

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