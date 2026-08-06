Od vrabca do dim suma: nenavadni svet imen tropskih ciklonov

Ko bo nad zahodnim Pacifikom nastala nova tropska nevihta z imenom Dim-sum, to ne bo napaka. Hongkonški observatorij je junija, ob začetku sezone tajfunov, sporočil, da je priljubljena jed postala najnovejši hongkonški prispevek k seznamu imen tropskih ciklonov, poroča The New York Times. Hongkong je že prej svoje kulturne simbole vključil v poimenovanje neviht. Tajfun Dolphin, ki se je približeval območju Japonske in Tajvana, je dobil ime po mestnem živalskem simbolu. Poleg tega so med hongkonškimi predlogi še Banyan, poimenovan po drevesu, ter Lionrock, po gori nad mestom. Imena tropskih ciklonov določa Odbor za tajfune, ki so ga leta 1968 ustanovili Združeni narodi in Svetovna meteorološka organizacija z namenom izboljšanja pripravljenosti azijsko-pacifiških držav na močne nevihte. Odbor vzdržuje seznam 140 imen, razdeljenih v pet skupin, ki se ponavljajo približno na štiri do pet let, odvisno od pogostosti neviht.

Razdejanje po tajfunu Kalmaegi FOTO: Profimedia

Vsaka od 14 članic odbora, med njimi ZDA, Kitajska, Južna in Severna Koreja, Hongkong ter Malezija, prispeva deset imen. Ta izvirajo iz različnih jezikov in kultur, zato so nevihte pogosto poimenovane po živalih, rastlinah, mitoloških bitjih, zgodovinskih osebnostih in celo hrani. Med prihodnjimi imeni so na primer Gaeguri, kar v korejščini pomeni žaba, Burapha, tajska beseda za vzhod, in Tirou, mikronezijski pozdrav. Sistem poimenovanja se je skozi zgodovino spreminjal. Med drugo svetovno vojno so bile vremenske napovedi v nekaterih azijskih državah zaradi japonske okupacije omejene, zato so spremljanje vremena prevzeli ameriški vojaški meteorologi na Guamu. Sprva so nevihte poimenovali po ženskih imenih, pogosto po svojih ženah in partnerkah. V sedemdesetih letih so zaradi gibanja za enakopravnost začeli uporabljati tudi moška imena. V devetdesetih letih so države članice Odbora za tajfune začele uvajati regionalna imena namesto ameriških. Pri izbiri sodeluje tudi javnost, vendar morajo imena izpolnjevati stroga pravila. Ne smejo biti žaljiva, imeti negativnih pomenov v drugih jezikih ali biti povezana z aktualnimi politiki in znanimi osebami. Hongkong je leta 2005 zaradi teh pravil moral umakniti dve predlagani imeni. Ime Taichi, po tradicionalni kitajski borilni veščini, je bilo zavrnjeno, ker bi ga lahko zamenjali za japonsko osebno ime, Kapok, ime drevesa, pa je v nekaterih jezikih zvenelo kot žaljiv izraz.

Dim sum FOTO: Shutterstock