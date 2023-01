Od začetka decembra za covidom zbolelo 80 odstotkov Kitajcev

V verodostojnost števila smrti poleg tega dvomijo tudi zaradi počasnega posodabljanja seznama smrti, še do nedavnega je namreč kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni trdil, da je zaradi covida umrlo manj kot 60 ljudi.

Večina naj bi se sicer okužila s koronavirusno podrazličico omikron, ki je visoko nalezljiva, a v večini primerov nenevarna. Uradno število smrti se ob tem giblje pri 72.000, a vendar strokovnjaki ocenjujejo, da je zaradi okužbe in zapletov, povezanih z njo, v državi umrlo vsaj milijon ljudi. Veliko število okužb in v primerjavi z njim nizko uradno število smrti nista v skladu s projekcijam, opozarjajo.

Naraščajoče število okužb je v decembru sicer preobremenilo tudi način zbiranja podatkov o okuženih, tudi te številke naj ne bi odražale realnega stanja. Mnogi so zato vlado (znova) obtožili pomanjkanja preglednosti. Odstopanje podatkov so potrdili tudi nekateri zdravstveni uradniki, Peking pa je navedbe zavračal ter branil do nedavnega izvajajočo politiko ničelne tolerance do covida.

Širjenje bolezni bi se lahko še pospešilo zaradi številnih potovanj ob lunarnem novem letu, ki so ga na Kitajskem praznovali v nedeljo. Ob tem prazniku številni Kitajci obiščejo svoje sorodnike.