Kako sta Izrael in Iran od zaveznikov prešla v sovražno 'vojno v senci'?

V času dinastije Pahlavi, ki je v Iranu vladala od leta 1925 do strmoglavljenja z revolucijo leta 1979, so bile vezi med Iranom in Izraelom vse prej kot sovražne. Iran je bil v posebnem odboru ZN, da bi pomagal pri pripravi rešitve za Palestino po koncu britanskega nadzora nad tem ozemljem. Prav Iranci so bili med tistimi, ki so glasovali proti načrtu ZN za razdelitev Palestine, saj so bili zaskrbljeni, da bi se zaradi tega nasilje v regiji povečalo še za naslednjih nekaj generacij.

"Iran je poleg Indije in Jugoslavije predložil alternativni načrt, federativno rešitev, ki je Palestino ohranila kot eno državo z enim parlamentom, vendar razdeljeno na arabske in judovske kantone," je za Al Jazeero pojasnil zgodovinar Eirik Kvindesland. To je bil iranski kompromis, s katerim so poskusili ohraniti pozitivne odnose tako z Zahodom kot tudi z arabskimi državami.

Toda mirni časi med državama niso trajali dolgo. Dve leti po tem, ko je Izraelu po začetku prve arabsko-izraelske vojne leta 1948 uspelo zavzeti več ozemlja, kot ga je odobril ZN, je Iran, takrat še pod oblastjo Mohameda Reze Pahlavija, postal druga država z muslimansko večino po Turčiji, ki je priznala Izrael, medtem ko so cionistične milice etnično očistile že več kot 700.000 Palestincev. To prisilno razselitev in razlastitev Palestinci imenujejo Nakba, kar v arabščini pomeni katastrofa.