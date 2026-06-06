Od zlate letine do ničelne cene: kolaps trga krompirja v Evropi

Evropa se sooča s presežkom približno petih milijonov ton industrijskega krompirja. V Belgiji so se razmere tako zaostrile, da so nekateri kmetje krompir prisiljeni zavreči ali ga brezplačno razdeljevati. Kmet Kris D'haeyere iz vzhodne Belgije je bil po mesecih neuspešne prodaje celo prisiljen tisoč ton krompirja odpeljati nazaj na polja, kar mu je povzročilo približno 160.000 evrov izgube. Posledično je zelo zmanjšal obseg setve za naslednjo sezono, poroča The New York Times.

Krizo je sprožila nadpovprečno dobra letina, največja v zadnjih osmih letih, ki je sovpadla s padcem izvoza. Ameriške carine, uvedene v času administracije Donalda Trumpa, so oslabile dostop do pomembnega trga, hkrati pa so se pojavili cenejši konkurenti iz Azije. Dodatno breme predstavlja vojna v Iranu, ki je dvignila cene energije in gnojil ter ohromila logistiko, zlasti zaradi blokade Hormuške ožine.

Belgija, kjer je ocvrt krompirček del nacionalne identitete, je še posebej ranljiva. Leta 2025 je izvozila za 3,3 milijarde dolarjev zamrznjenega krompirja, a vzdrževanje te rasti postaja vse težje. Po besedah direktorja belgijskega združenja za predelavo krompirja višji stroški energije in transporta ter slabši dostop do trgov na Bližnjem vzhodu močno pritiskajo na že tako nizke marže.