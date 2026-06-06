Od zlate letine do ničelne cene: kolaps trga krompirja v Evropi

Evropa se sooča s presežkom približno petih milijonov ton industrijskega krompirja. V Belgiji so se razmere tako zaostrile, da so nekateri kmetje krompir prisiljeni zavreči ali ga brezplačno razdeljevati. Kmet Kris D'haeyere iz vzhodne Belgije je bil po mesecih neuspešne prodaje celo prisiljen tisoč ton krompirja odpeljati nazaj na polja, kar mu je povzročilo približno 160.000 evrov izgube. Posledično je zelo zmanjšal obseg setve za naslednjo sezono, poroča The New York Times.
Krizo je sprožila nadpovprečno dobra letina, največja v zadnjih osmih letih, ki je sovpadla s padcem izvoza. Ameriške carine, uvedene v času administracije Donalda Trumpa, so oslabile dostop do pomembnega trga, hkrati pa so se pojavili cenejši konkurenti iz Azije. Dodatno breme predstavlja vojna v Iranu, ki je dvignila cene energije in gnojil ter ohromila logistiko, zlasti zaradi blokade Hormuške ožine.
Belgija, kjer je ocvrt krompirček del nacionalne identitete, je še posebej ranljiva. Leta 2025 je izvozila za 3,3 milijarde dolarjev zamrznjenega krompirja, a vzdrževanje te rasti postaja vse težje. Po besedah direktorja belgijskega združenja za predelavo krompirja višji stroški energije in transporta ter slabši dostop do trgov na Bližnjem vzhodu močno pritiskajo na že tako nizke marže.
Inflacija je v Evropi zmanjšala obisk restavracij, kjer se porabi največ ocvrtega krompirčka. Na globalni ravni se rast povpraševanja po zamrznjenem krompirju upočasnjuje, deloma tudi zaradi sprememb prehranskih navad in uporabe zdravil za hujšanje, kot je ozempic. Hkrati se na trgu vse bolj uveljavljajo proizvajalci iz Kitajske, Indije in Egipta, ki ponujajo cenejše izdelke. Po ocenah urednika revije World Potato Markets razlike v kakovosti niso več odločilne, ključna postaja cena, navaja The New York Times.
Evropski kmetje delujejo pod strožjimi okoljskimi in kemičnimi regulacijami kot njihovi tekmeci drugod po svetu, kar dodatno zmanjšuje konkurenčnost. Jean-Pierre Van Puymbrouck, podpredsednik združenja Belpotato, opozarja na neenake pogoje na svetovnem trgu. Čeprav so nekateri kmetje kratkoročno zaščiteni s pogodbami, dolgoročno grozi nadaljnji padec cen.
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