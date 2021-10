Odbor češkega senata podprl uvedbo člena, s katerim bi Zemanu odvzeli pooblastila

Odbor češkega senata za ustavna vprašanja je danes podprl uvedbo postopka po 66. členu češke ustave. "Zdravstveno stanje predsedniku države ne dovoljuje, da bi lahko opravljal svojo funkcijo in tudi napovedi so take, da se v nekaj tednih ne bo mogel vrniti k izvajanju svojih nalog," je po seji odbora dejal senator Zdenek Hraba.

Svojo odločitev so člani odbora oprli na zdravniško poročilo, ki ga je v ponedeljek objavil predsednik češkega senata Miloš Vistrcil in ki pravi, da predsednik ni sposoben opravljati svojih dolžnosti zaradi svojega zdravstvenega stanja, dolgoročne napovedi pa da so popolnoma nejasne.