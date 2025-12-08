Svetli način
Tujina

Odbor Evropskega parlamenta znova podprl pobudo My Voice, My Choice

Bruselj, 08. 12. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je znova podprl evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav za vse ženske v EU. Znova so morali glasovati zaradi spremembe postopka.

Kampanja za varen in dostopen splav
Kampanja za varen in dostopen splav FOTO: Inštitut 8. marec

Odbor FEMM je s 26 glasovi za in 12 proti znova podprl predlog resolucije Evropskega parlamenta, v katerem pozdravlja evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice. Evropsko komisijo poziva k vzpostavitvi prostovoljnega finančnega mehanizma, ki bi državam članicam omogočil zagotavljanje varnih umetnih prekinitev nosečnosti vsem ženskam, ki v EU nimajo dostopa do varnega in zakonitega splava, v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.

Obenem so člani odbora opozorili, da v številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo polnega dostopa do splava, kar da jih izpostavlja tveganju telesnih poškodb ter finančnemu in duševnemu pritisku. Države članice unije so pozvali, naj spremenijo svojo zakonodajo na področju umetne prekinitve nosečnosti, da bo ta v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic in javnozdravstvenimi smernicami.

Zavzeli so se tudi za to, da bi pravico do splava vključili v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Za predlog resolucije so glasovali poslanci političnih skupin socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice, pa tudi osem od desetih evroposlancev desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP). Proti sta glasovala slovenski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi), ki je na glasovanju nadomeščal eno od poslanskih kolegic, in Miriam Lexmann iz Slovaške.

Proti so bili še člani skrajno desnih političnih skupin Domoljubi za Evropo (PfE), Evropski konservativci in reformisti (ECR) ter Evropa suverenih narodov (ESN).

"Jaz mislim, da številke govorijo zase, ponovno smo dobili ogromno večino. Poskusili so nas ustaviti, poskusili so narediti vse. Zadnjih nekaj dni v inštitutu nismo spale, klicale smo, organizirale sestanke, se trudile in ponovno zmagale," je po glasovanju povedala Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, ki je koordinirala pobudo.

Pristojni odbor je moral o tem znova glasovati zaradi spremembe postopka. V začetku novembra, ko je predlog resolucije prav tako prejel 26 glasov za in 12 proti, je namreč odločal v skladu s postopkom, ki vključuje ustno vprašanje komisiji. Zdaj predlog obravnava v skladu s postopkom, ki je predviden za sprejemanje parlamentarnega stališča o evropskih državljanskih pobudah. Ta predvideva predstavitev na odboru FEMM, nato pa obravnavo pobude na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki se lahko sklene z glasovanjem o resoluciji.

Pobudo My Voice, My Choice bodo predvidoma obravnavali in o njej tudi glasovali v četrtek prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Kovač rezultata glasovanja ni želela napovedovati, je pa menila, da so pred pobudniki znova težki dnevi.

Evropska komisija je sicer pobudo za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, ki jo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU, v obravnavo sprejela 1. septembra letos. Zdaj ima do začetka marca 2026 čas, da odgovori nanjo. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.

