Odbor za preiskavo napada na kongres izdal poziv za zaslišanje Giulianija

Poleg nekdanjega newyorškega župana Giulianija so pozive dobili Jenna Ellis, Sidney Powell in Boris Epshteyn.

"Štirje posamezniki, ki smo jim izdali pozive, so širili nepodprte teorije o volilni prevari, vodili prizadevanja za razveljavitev rezultatov volitev ali bili v neposrednem stiku z nekdanjim predsednikom glede prizadevanj, da se zaustavi preštevanje elektorskih glasov," je sporočil predsednik odbora, demokrat Bennie Thompson.

Epshteyn je odbor v tvitu označil za nelegitimen in del lova na čarovnice proti Trumpu in njegovim podpornikom. Preostali se za zdaj niso odzvali. Trumpovi pravniki so v zveznih državah, v katerih je bil volilni izid tesen, vlagali tožbe zaradi domnevnih velikih nepravilnosti. Vložili so več kot 50 tožb, ki so na sodiščih vse po vrsti padle. Samo število tožb in medijski nastopi Trumpove ekipe pa so v javnosti vzbujali vtis, da je bilo morda res kaj narobe.

Trumpov pravosodni minister Bill Barr je trditve o prevarah zavrnil, podobno so storili drugi člani njegove vlade in republikanski volilni uradniki po zveznih državah, v katerih je bil izid za Trumpa sporen. Odbor želi med drugim priti do informacij o Giulianijevem prepričevanju državnih uradnikov, naj spremenijo izide volitev, na primer v Georgii, kjer je na volilne uradnike skušal vplivati tudi Trump.

Pravosodno ministrstvo ZDA je medtem v torek sporočilo, da namerava preiskovalnemu odboru predati del dokumentov v zvezi s 6. januarjem, če ne bo nove sodne blokade.