Odbor ZN: Izrael resno krši pravice otrok

Generalna skupščina ZN je v sredo sprejela novo resolucijo, s katero zahteva konec izraelske okupacije palestinskih ozemelj. Medtem izraelsko obleganje Gaze traja že 349 dni, v novih zračnih napadih je bilo v zadnjih 24 urah ubitih več kot 30 Palestincev, med njimi tudi približno devet otrok. Odbor Združenih narodov je Izrael obtožil hudih kršitev Konvencije o otrokovih pravicah na okupiranih palestinskih ozemljih. V Madridu pa je španski premier Sanchez prvič po priznanju Palestine gostil palestinskega predsednika Abasa, voditelja sta govorila o dogajanju na Bližnjem vzhodu in pozvala k umiritvi razmer. Španija pa je dobila tudi prvega veleposlanika Palestine v tej evropski državi.

V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 34 Palestincev, med njimi devet otrok, navaja informacije palestinskih uradnikov Middle East Monitor. S tem se je število uradno potrjenih smrtnih žrtev v Gazi od 7. oktobra 2023 povečalo na 41.272, od tega je 16.795 otrok in 11.378 žensk. Še okoli 95.551 Palestincev je bilo v napadih ranjenih, več tisoč pa jih je še vedno zakopanih nekje pod ruševinami. Tarča enega od zadnjih izraelskih napadov v mestu Gaza je bilo poslopje nekdanje šole, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi, še več pa jih je bilo ranjenih. Izrael trdi, da so izraelske obrambne sile (IDF) ciljale poveljniški center palestinskega islamističnega gibanja Hamas. IDF prav tako trdi, da so sprejeli številne ukrepe, da bi omilili tveganje za civiliste.

Izrael je tovrstne napade, tudi na poslopja šol, kjer so sedaj pogosto nameščeni razseljeni Palestinci, že večkrat opravičeval z obveščevalnimi podatki, po katerih naj bi se tam skrivali pripadniki Hamasa. Napade so izvedli tudi drugod na območju Gaze, najmanj dva Palestinca sta bila ubita v zračnem napadu na vozilo na jugu Gaze, je poročalo palestinsko zdravstveno ministrstvo. Še najmanj 12 ljudi pa je bilo ranjenih v napadu na Rafo. Portal Al Jazeera pa poroča o še najmanj šestih ubitih v napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu enklave. Pripadniki IDF pa so ubili tudi najmanj tri ljudi v racijah v Kabatiji na okupiranem Zahodnem bregu. Sicer pa so med racijami na Zahodnem bregu aretirali 35 Palestincev, med njimi tudi enega novinarja. Odbor ZN: Izrael resno krši pravice otrok Odbor Združenih narodov je Izrael obtožil hudih kršitev Konvencije o otrokovih pravicah na okupiranih palestinskih ozemljih. Pri tem so opozorili, da imajo izraelske vojaške akcije v Gazi katastrofalen vpliv na otroke in da gre za ene najhujših kršitev v novejši zgodovini. Spomnili so, da je Konvencijo o otrokovih pravicah ratificiralo 196 držav, vključno z Izraelom, in opozorili, da jo je ta s svojimi vojaškimi aktivnostmi kršil. "Odbor najostreje obsoja hude kršitve pravic po konvenciji na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno z ogromno izgubo življenj, ki so posledica vojaških dejanj države pogodbenice," je v sporočilu zapisal štiričlanski Odbor ZN. Od 7. oktobra je bilo v izraelskih vojaških napadih ubitih na tisoče otrok v Gazi, več kot 150 otrok pa je bilo ubitih na okupiranem Zahodnem bregu. Španski kralj sprejel prvega veleposlanika Palestine Španski premier Pedro Sanchez je prvič od priznanja Palestine kot države v Madridu gostil palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Voditelja sta v luči nadaljevanja vojne v Gazi in vala smrtonosnih eksplozij v Libanonu pozvala k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Nevarnost eskalacije se namreč po njuni oceni povečuje. Na skupni novinarski konferenci po več kot enournem pogovoru voditelja sicer nista neposredno omenjala nedavnih smrtonosnih eksplozij v Libanonu. Predsednik španske vlade je dejal le, da se nevarnost eskalacije povečuje. "Zato moramo ponovno pozvati k zadržanosti, umiritvi razmer in mirnemu sobivanju med državami v imenu miru," je še dejal Sanchez in Abasu zagotovil, da bo Španija še naprej podpirala Palestino.

Abas se je danes Sanchezu zahvalil za stališča njegove države do konflikta med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Ob tem ga je seznanil z najnovejšim stanjem v Palestini in prizadevanji za ustavitev izraelske agresije, tako v Gazi kot na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu, ter krepitev dotoka humanitarne pomoči v enklavo. Predstavil mu je tudi gospodarske in finančne težave, s katerimi se sooča palestinska uprava, in pozval k sprostitvi palestinskih sredstev, ki jih zadržuje Izrael. Med drugim je Abas izpostavil tudi pomen podpore palestinskim prizadevanjem za polnopravno članstvo v Združenih narodih, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Španija je ena od štirih evropskih držav, ki so letos v okviru prizadevanj za končanje vojne v Gazi priznale državo Palestino. Poleg Španije sta to maja storili še Irska in Norveška, v začetku junija pa Slovenija. Španija je sicer ta teden dobila tudi prvega uradnega veleposlanika Palestine. To je postal Husni Abdel Wahed, ki je španskemu kralju Filipu VI. v palači v Madridu predal poverilno pismo. Wahed je že od leta 2022 vodja palestinske misije v Španiji, potem ko je Španija maja 2024 uradno priznala Palestino kot državo, pa je bil povišan v status polnega veleposlanika.

Generalna skupščina ZN: izraelska okupacija palestinskih ozemelj se mora končati Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je v sredo potrdila predlog nezavezujoče resolucije, ki v skladu z mnenjem Meddržavnega sodišča v Haagu zahteva konec izraelske okupacije palestinskih ozemelj v enem letu. Za resolucijo je glasovalo 124 od 193 članic ZN, vzdržalo se jih je 43, proti pa jih je bilo 14. Poleg Izraela in ZDA so proti resoluciji med drugim glasovale tudi Madžarska, Češka in Argentina. Večina članic EU, tudi Slovenija, pa jo je podprla. Predlog nezavezujoče resolucije je kot opazovalka ZN s posebnim statusom prvič v zgodovini vložila Palestina. Razprava o predlogu resolucije se je začela v torek, ko je svoj prvi nastop v Generalni skupščini opravil vršilec dolžnosti slovenskega veleposlanika pri ZN Samuel Žbogar, ki je skupaj z veliko večino od okrog 100 nastopajočih napovedal glas za resolucijo.

Nezavezujoča resolucija, ki sicer predstavlja zgolj smernice za države, zahteva, da se Izrael v 12 mesecih umakne z zasedenih ozemelj, izpolni vse mednarodne obveznosti in preneha z nezakonitimi gradnjami. Določa tudi, da se v času zasedanja sedanje 79. Generalne skupščine skliče mednarodna konferenca za izvajanje resolucij ZN glede Palestine in med drugim poziva generalnega sekretarja ZN, naj v treh mesecih poroča Generalni skupščini o izvajanju določil resolucije.

Izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon je v torek predlog resolucije označil za diplomatski terorizem in opozoril, da so v ZN doslej sprejeli že več kot 150 podobnih resolucij proti Izraelu. Veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield pa je resolucijo označila za enostranski ukrep, ki enako kot širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu spodkopava rešitev dveh držav. Palestinski veleposlanik Rijad Mansur je medtem dejal, da mu je v veliko čast, da lahko prvič doslej nagovori Generalno skupščino z govorniškega odra, odkar je Palestina v ZN postala država s statusom opazovalke. "Palestina je pomemben del svetovne zgodovine, palestinsko ljudstvo pa je sestavni del človeštva. Naša država in naše ljudstvo ne bosta izginila," je dejal. Predsednik Generalne skupščine Filemon Jang je dejal, da sta Generalna skupščina in Varnostni svet ZN dolžna končati nezakonito prisotnost Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih. "Zagotoviti je treba vladavino prava in pravičnost," je dodal. V podobnem slogu so minili nastopi preostalih govornikov. "Meddržavno sodišče je izjavilo: okupacija je nezakonita in se mora končati. Zato pozdravljamo resolucijo, ki jo je predložila država Palestina in kaže na njeno zavezanost spoštovanju mednarodnega prava. Glavni cilj resolucije je jasen in se osredotoča na konec okupacije. Menimo, da resolucija določa tudi prve korake k mehanizmom, ki bodo prispevali k političnemu procesu do uresničitve rešitve z dvema državama," je povedal Žbogar.

Turčija obtožila Izrael širitve vojne v Gazi na Libanon Izrael si želi vojno v Gazi razširiti na Libanon, je danes v luči nedavnih smrtonosnih eksplozij v Libanonu izjavil turški zunanji minister Hakan Fidan. Ocenil je, da Izrael postaja vse bolj provokativen, Iranu in šiitskemu gibanju Hezbolah pa po njegovem mnenju ne preostane drugega, kot da se odzovejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Eskalacija v regiji je zaskrbljujoča. Vidimo, da Izrael korak za korakom krepi napade na Libanon. Prišli smo do točke, ko te operacije, ki jih izvaja Izrael, postajajo vse bolj provokativne, v zameno pa Iranu, Hezbolahu in elementom, ki so jim blizu, ne preostane drugega, kot da se odzovejo," je na turški radioteleviziji TRT ocenil Fidan.