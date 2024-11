Odbor ZN: Vojne metode Izraela v Gazi ustrezajo značilnostim genocida

Novo poročilo neprofitne organizacije Human Rights Watch izraelske oblasti obtožuje, da so od oktobra 2023 povzročile namerno in prisilno razseljevanje civilistov v Gazi. "S tem so odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu," so poudarili. Avtorica poročila je komentirala tudi trditve Izraela, da ščitijo civilno prebivalstvo: "Ne morejo govoriti tega, ko pa civiliste pobijajo celo na evakuacijskih poteh." Poseben odbor ZN, odgovoren za preiskavo izraelskih praks, ugotavlja podobno, opozarja pa tudi, da je Izrael v Gazi uporabil "več kot 25.000 ton eksploziva, kar je enakovredno dvema jedrskima bombama".

Izraelske oblasti so s svojimi dejanji poskrbele za prisilno razseljevanje prebivalcev v Gazi, s čimer so zagrešile zločine proti človeštvu in izvedle etnično čiščenje. Tako trdi novo poročilo, ki ga je organizacija Human Rights Watch zapisala na 154 straneh. Organizacija je v poročilu opisala uničenje, ki ga je povzročilo enoletno izraelsko bombardiranje Gaze, kar je več kot 90 odstotkov tamkajšnjega prebivalstva prisililo k razselitvi. Raziskovalci so opravili več intervjujev z razseljenimi Palestinci ter analizirali satelitske posnetke, izraelske pozive k evakuaciji in izjave visokih izraelskih uradnikov, vključno z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, poroča Euronews.

Uničenje v Gazi FOTO: Shutterstock icon-expand

"Visoki uradniki v izraelski vladi in izraelskem vojnem kabinetu so že v začetku vojne večkrat izjavili, da nameravajo prisilno razseliti prebivalstvo. Vladni ministri so ob tem dejali tudi, da se bo ozemlje Gaze zmanjšalo," je dejala avtorica poročila Nadia Hardman. Poročilo izpostavlja izraelske ukaze o evakuaciji, za katere so izraelske sile trdile, da naj bi zagotovile varnost palestinskih civilistov. Human Rights Watch pa ob tem poudarja, da IDF ob teh ukazih Palestincem ni zagotovil varnega prehoda in zatočišča. 'Ne morejo trditi, da varujejo civiliste, ko pa jih pobijajo celo na evakuacijski poteh' "Izraelska vlada ne more trditi, da varuje Palestince, ko pa jih pobija tudi na evakuacijskih poteh, ko bombardira t. i. varna območja in jim onemogoča dostop do hrane, vode in sanitarij," je izpostavila Hardmanova. Dodala je, da gre tu za obsežno, sistematično in namerno prisilno razseljevanje ter del izraelske državne politike. "Izrael izvaja zločine zoper človeštvo in etnično čiščenje."

Minuli teden je častnik izraelskih obrambnih sil Itzik Cohen izraelskim novinarjem dejal, da "prebivalcem severnega območja Gaze ne nameravajo dovoliti vrnitve na svoje domove". Dodal je, da bodo humanitarni pomoči dovolili le dostop do juga Gaze, saj da na severu ni več civilistov. Organizacija Human Rights Watch je v svojem poročilu podala več priporočil mednarodni skupnosti, vključno s ciljnimi sankcijami, prekinitvijo prenosa orožja in preiskavo mednarodnega kazenskega sodišča. 'Izrael je v Gazi uporabile več kot 25.000 ton eksploziva, kar je enakovredno dvema jedrskima bombama' "Vojne metode, ki jih uporablja Izrael na območju Gaze, ustrezajo značilnostim genocida." Tako je danes v poročilu sporočil posebni odbor Združenih narodov, ki že desetletja preiskuje izraelske prakse, ki vplivajo na pravice na zasedenih palestinskih ozemljih. Odbor je Izrael obtožil, da stradanje prebivalstva uporablja kot metodo vojne, opozoril pa je tudi na "množične civilne žrtve in življenjsko nevarne razmere, ki so namerno vsiljene Palestincem". "Z obleganjem Gaze, oviranjem dostopa humanitarne pomoči, ob ciljanih napadih in ubijanju civilistov in humanitarnih delavcev, Izrael kljub večkratnim pozivom ZN, zavezujočim ukazom haaškega Meddržavnega sodišča in resolucijam Varnostnega sveta, namerno povzroča smrt, lakoto in resne poškodbe," so zapisali pri odboru.