Odesa v plamenih, tarča tudi nakupovalno središče

Pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine so včeraj pozno zvečer zajeli ognjeni zublji, potem ko so ga po besedah ukrajinskih uradnikov napadla ruska brezpilotna letala. Nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump izrazil optimizem glede konca vojne, so bile v Odesi ranjene tri osebe, vključno z mladoletnico.

Podpredsednica ukrajinske vlade Julija Sviridenko je na omrežju X zapisala: "Sinoči, ko je civilizirani svet opazoval z varne razdalje, so Rusi poskušali uničiti naše mesto Odesa. V ogromnem napadu je na desetine brezpilotnih letal Shahed ciljalo na nakupovalna središča, stanovanjske zgradbe in civiliste v najbolj naseljenih predelih mesta." To je potrdil tudi guverner Odese Oleh Kiper.