Odgovor na aretacije: blokade ulic in križišč po Srbiji

Srbska policija je po sobotnih množičnih protivladnih protestih pridržala več študentov, protestniki pa so na aretacije odgovorili z blokadami na pomembnih prometnih točkah v večjih mestih.

Ponedeljkovi shodi in blokade so po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS razen manjših incidentov potekali mirno. V večjem delu Beograda promet danes poteka normalno, večinoma so prehodne tudi ulice in ceste v drugih mestih po državi.

Pomočnik direktorja srbske policije Željko Brkić je danes sporočil, da so ponoči pridržali 44 ljudi, od sobote do danes pa skupno 76, in sicer 66 zaradi prekrškov ter 10 zaradi kaznivih dejanj.