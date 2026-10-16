Odgovoren za smrt 300 nekdanjih tovarišev? 'Prisegel sem, da bom branil svobodo'

Nekdanji ruski častnik, ki je diplomiral na vojaški akademiji v Sankt Peterburgu, je nekoč prisegel zvestobo svoji državi. Danes se bori proti njeni vojski in sodeluje z ljudmi, ki jih je ruska oblast razglasila za sovražnike. "Sem prelomil svojo prisego? Prisegel sem, da bom branil svobodo, neodvisnost in ustavno ureditev. Toda Putin je vse troje uničil," je svojo odločitev pojasnil za ameriški Wall Street Journal. Po njegovih besedah se je njegov odnos do ruske države začel spreminjati leta 2022, ko je Rusija sprožila obsežno invazijo na Ukrajino. Vse bolj je nasprotoval ravnanju ruske vojske in političnim odločitvam Kremlja. Toda namesto da bi zgolj zapustil vojsko, se je odločil za precej nevarnejšo pot. Začel je skrivaj sodelovati z ukrajinskimi silami in jim posredovati informacije o položajih ter premikih ruskih enot. Njegovo sodelovanje je po poročanju ameriškega časnika privedlo do vrste smrtonosnih napadov na ruske vojake.

Ukrajincem posredoval koordinate, nato se je umaknil v gozd

Eden prvih in najodmevnejših napadov, pri katerih naj bi sodeloval, se je zgodil med zbiranjem ruskih vojakov. Častnik je ukrajinskemu kontaktu posredoval natančne koordinate kraja, kjer so se zbrale ruske enote. Tik pred napadom se je pod pretvezo, da ima želodčne težave, umaknil v bližnji gozd. Kmalu zatem so območje zadele ukrajinske rakete. Po poročanju Wall Street Journala je bilo v napadu ubitih 68 ruskih vojakov, med njimi polkovnik Gusein Musajev, ki naj bi bil ena pomembnejših tarč ukrajinskih sil. Napad je pomenil začetek obsežnejšega tajnega sodelovanja ruskega častnika z ukrajinsko vojsko. V naslednjih mesecih naj bi posredoval dodatne informacije, ki so ukrajinskim silam omogočile napade na ruske položaje in osebje. Po navedbah ameriškega časnika je bilo na podlagi njegovih informacij skupno ubitih več kot 300 ruskih vojakov.

Po napadih v Ukrajini FOTO: AP

Pomagal ustavljati rusko napredovanje pri Vuhledarju

Informacije, ki jih je posredoval nekdanji častnik, naj bi bile posebej pomembne v bojih na območju Vuhledarja na vzhodu Ukrajine, povzema nemški Focus. Mesto in njegova okolica sta bila prizorišče dolgotrajnih in izjemno krvavih spopadov, v katerih so ruske sile poskušale prebiti ukrajinske obrambne položaje. Po poročanju Wall Street Journala so podatki ruskega informatorja ukrajinski vojski pomagali omejevati rusko napredovanje na tem območju. Njegova vloga naj ne bi bila omejena zgolj na posredovanje informacij o posameznih vojakih. Sodeloval naj bi tudi pri širših sabotažnih dejavnostih, katerih cilj je bil oslabiti ruske vojaške zmogljivosti. Takšno delovanje je bilo zanj izjemno tvegano. Če bi ruske oblasti odkrile njegovo sodelovanje z Ukrajino, bi se lahko soočil z najhujšimi posledicami zaradi izdaje oziroma vohunjenja. Kljub temu je v ruski vojski ostal dovolj dolgo, da je lahko nadaljeval posredovanje informacij.

Julija 2024 dokončno prestopil na ukrajinsko stran

Po daljšem obdobju tajnega sodelovanja je nekdanji častnik julija 2024 dokončno zapustil ruske vrste in prestopil na ukrajinsko stran. Tam se je pridružil ruskim prostovoljnim enotam, ki se borijo proti vojski Vladimirja Putina. Po poročanju Wall Street Journala danes nima več častniškega čina in živi precej skromneje kot nekoč. Vse svoje premoženje hrani v dveh vrečah, njegove naloge pa ga vodijo tudi na nevarna območja med nasprotnima vojskama. Pri delu uporablja opremo za zaščito pred brezpilotnimi letalniki, saj mora varovati komunikacijska sredstva, ki jih potrebujejo njegove enote. Kljub nevarnosti pravi, da je med ruskimi prostovoljci, ki se borijo na ukrajinski strani, našel novo družino.

Ruski vojaki proti lastni vojski