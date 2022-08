Odgovorni za požar, v katerem je umrlo 242 ljudi, na prostosti

Požar v nočnem klubu Kiss v južnem mestu Santa Maria je leta 2013 izbruhnil po tem, ko je glasbena skupina prižgala pirotehniko, zaradi katere se je vžgal strop. V letu 2021 so bili za krive umora in poskusa umora spoznani dva člana skupine in dva lastnika kluba. Dobili so kazni od 18 do 22 let, poroča BBC.