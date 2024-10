Odgovornost za smrtonosni napad v Ankari prevzela Delavska stranka Kurdistana

"Akcijo žrtvovanja proti podjetju TAI v Ankari okoli 15.30 v sredo je izvedla ekipa iz Bataljona nesmrtnih," je na Telegramu sporočila PKK, ki je ob tem navedla tudi imeni domnevnega napadalca in napadalke.

Operacija je bila načrtovana že dolgo, je dodala PKK in pojasnila, da ni povezana z nedavnim političnim dogajanjem v Turčiji, kjer se je zdelo, da želijo turške oblasti začeti pogajanja o rešitvi spora s kurdskimi oboroženimi skupinami.

Cilj je bil poslati opozorila in sporočila proti genocidnim praksam in pokolom s strani turške vlade, je v sporočilu še navedla PKK, ki je podjetju TAI očitala, da je njegovo orožje pobilo na tisoče civilistov v Kurdistanu, vključno z otroki in ženskami.