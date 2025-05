Odjeknila eksplozija, hrvaško naselje zavito v gost dim: 'Ljudje bežijo'

Zatulile so sirene, ljudje pa so prestrašeni bežali iz območja požara, poročajo hrvaški mediji. Zaenkrat naj ne bi bil nihče poškodovan. Na terenu je veliko število intervencijskih ekip, ki se borijo s požarom. Čeprav je požar skladišča povzročil veliko dimno zaveso, gasilci delajo vse, da preprečijo nadaljnje širjenje požara in zaščitijo okoliške objekte. Po dogovoru s policijo, ki skrbi za urejanje prometa in varnost na kraju, bo zapora trajala dlje časa.