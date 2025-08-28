Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Ob prenovi londonske bolnišnice odkrili zaklad princese Diane

London, 28. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
3

Ob prenovi bolnišnice Great Ormond Street Hospital v Londonu so delavci naleteli na poseben zaklad iz preteklosti, časovno kapsulo, ki jo je leta 1991 zakopala princesa Diana. V leseno skrinjico, oblečeno v svinec, so skupaj z dvema otrokoma spravili deset predmetov, ki so simbolizirali življenje v 90. letih. Škatla, obdana s svincem, je bila zapečatena v počastitev polaganja temeljnega kamna za stavbo bolnišničnega kluba Variety.

BBC poroča, da naj bi časovno kapsulo odkrili sto let po pokopu, a so jo morali že izkopati, da bi omogočili gradnjo novega centra za zdravljenje otroškega raka. Diana je bila od leta 1989 do smrti med drugim tudi predsednica bolnišnice.

Predmeti naj bi predstavljali življenje v devetdesetih letih. S pomočjo princese Diane sta jih izbrala dva otroka, ki sta zmagala na natečaju Blue Peter. Med predmeti so bili žepni televizor, hologram snežinke in fotografija princese Diane. Enajstletni David je izbral CD z albumom Rhythm of Love Kylie Minogue, ki je izšel leta 1990, izbral je tudi list recikliranega papirja in potni list. Devetletna Sylvia je izbrala zbirko britanskih kovancev, posodo s petimi drevesnimi semeni in hologram snežinke. V škatli je bil tudi izvod časopisa Times z dneva pokopa kapsule.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Otroka sta s predmeti želela ujeti duh desetletja, v katerem sta odraščala. Čeprav so nekateri predmeti nekoliko poškodovani, so večinoma dobro ohranjeni, piše BBC.

Pokop časovne kapsule je bil podoben slovesnosti leta 1872, med katero je takratna valižanska princesa Aleksandra položila temeljni kamen bolnišnice in s tem zapečatila časovno kapsulo. Ampak za razliko od Dianine kapsule Aleksandrina s fotografijo kraljice Viktorije ni bila najdena.

Princesa Diana na obisku v bolnišnici
Princesa Diana na obisku v bolnišnici FOTO: AP

Novi center za zdravljenje otroškega raka, ki nastaja na mestu kapsule, bo po navedbah bolnišnice "nacionalni vir zdravljenja raka pri otrocih". Njegova zasnova bo kliničnim ekipam pomagala razviti prijaznejše in učinkovitejše zdravljenje za otroke, ki bivajo v bolnišnici, poroča BBC.

princesa Diana časovna kapsula London 90. leta bolnišnica
SORODNI ČLANKI

Princesa Diana s Freddiejem Mercuryjem pod krinko obiskala gejevski bar

Kim Kardashian z ogrlico prestižnega križa, ki ga je nosila princesa Diana

Na prodaj pisma princese Diane, ki jih je pisala gospodinjski pomočnici

Vse do konca je verjel, da sta bila Diana in Dodi umorjena

Pulover princese Diane bi na dražbi lahko presegel ceno 70.000 evrov

Diana: Izbrana za kraljico, a nikoli sedla na prestol

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Valtari
28. 08. 2025 16.52
-2
A dva otroka sta v škatli?
ODGOVORI
0 2
Ročak
28. 08. 2025 16.43
+0
Ni bila najdena, ali po naše: niso jo našli.
ODGOVORI
1 1
server
28. 08. 2025 17.20
@ročak Ali še bolj po naše: niso JE našli.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163