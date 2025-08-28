Ob prenovi londonske bolnišnice odkrili zaklad princese Diane

BBC poroča, da naj bi časovno kapsulo odkrili sto let po pokopu, a so jo morali že izkopati, da bi omogočili gradnjo novega centra za zdravljenje otroškega raka. Diana je bila od leta 1989 do smrti med drugim tudi predsednica bolnišnice.

Predmeti naj bi predstavljali življenje v devetdesetih letih. S pomočjo princese Diane sta jih izbrala dva otroka, ki sta zmagala na natečaju Blue Peter. Med predmeti so bili žepni televizor, hologram snežinke in fotografija princese Diane. Enajstletni David je izbral CD z albumom Rhythm of Love Kylie Minogue, ki je izšel leta 1990, izbral je tudi list recikliranega papirja in potni list. Devetletna Sylvia je izbrala zbirko britanskih kovancev, posodo s petimi drevesnimi semeni in hologram snežinke. V škatli je bil tudi izvod časopisa Times z dneva pokopa kapsule.