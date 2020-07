Odkril način izdelave dragocene kraljeve vijolične barve

Mohamed Ghassen Nouira, ki vodi svetovalno podjetje, je najprej drobil celotne lupine teh morskih mehkužcev, s pomočjo katerih se proizvede dragocena barva. Želja, da bi izdelal barvilo, je v njem vzniknila leta 2007, ko je na tunizijski plaži našel lupino, ki je izpuščala vijoličnordečo barvo.

"Pomagali in spodbujali so me strokovnjaki za barvila, arheologijo, zgodovino in kemijo, a nihče ni poznal postopka,"je dejal Nouira. Po letih eksperimentiranja sedaj uporablja kladivo in majhen kamnit terilnik, s katerima previdno odpre koničaste lupine morskih polžev. Naslednji korak je varovana skrivnost že stoletja.