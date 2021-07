Odkrili družino objokane nemške navijačice. Denar želi podariti Unicefu

Potem ko so odkrili dekličino družino, pa je le ta dejala, da želijo zbrani denar podariti Unicefu, poroča BBC. "Zaradi naše zasebnosti, bi želeli ostati neimenovani, a se želimo kljub temu zahvaliti vsem za to neverjetno podporo," so zapisali v izjavi. "Naša hči bi želela, da to velikodušno donacijo namenite Unicefu," so dejali in dodali, da bo na ta način prijaznost donatorjev naredila največ dobrega.

51-letni Hughes je ob tem dejal, da je podpornikom kampanje nadvse hvaležen. Prvotni cilj poziva je bil zbrati nekaj manj kot 600 evrov, s čimer je želel Hughes deklici kupiti darilo.

Navijač je opozoril, da je bil po začetku zbiranja denarja tudi sam deležen napadov. Po njegovem mnenju se je Velika Britanija spremenila "v zelo netolerantno državo", v kateri je dandanes veliko ksenofobije. "Imamo glasno manjšino idiotov, ki zatirajo vse dobro v Veliki Britaniji in uničujejo naš ugled v svetu ter naš odnos s prijatelji in partnerji v Evropi."