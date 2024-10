Odkrili laboratorij za izdelavo sintetičnih drog, ki je zalagal evropski trg

Latvijska policija je v sodelovanju z Europolom razkrinkala obsežen laboratorij, namenjen izdelovanju sintetičnih drog, ki so jih nato razpošiljali po celotni Evropski uniji. Nahajal se je v mestu Aluksne na severovzhodu države, v bližini meje z Estonijo in Rusijo. "Nezakoniti laboratorij je bil ključno mesto za proizvodnjo sintetičnih drog v Evropi, na kar kaže tudi to, da se je vedno znova pojavljal v številnih preiskavah po vsej Evropi," so ob tem sporočili iz Europola.

Preiskavo so zaključili v začetku oktobra s koordiniranimi policijskimi akcijami po vsej državi, med katerimi so prijeli osem osumljencev. Med njimi so tudi ključne osebe v kriminalni združbi, so še dodali.

Zasegli so več kot tono sintetičnih mamil, več kot 38.000 litrov kemikalij za njihovo proizvodnjo, laboratorijsko opremo, tri osebna vozila, dva tovornjaka ter mobilne telefone, SIM-kartice, prenosni računalnik in druge za preiskavo pomembne predmete.

Europol je še izpostavil, da je odkrivanje in odstranjevanje ilegalnih laboratorijev za izdelovanje drog med njihovimi prednostnimi nalogami. "Ti tajni objekti predstavljajo veliko grožnjo javni varnosti, ne le zaradi škodljivih snovi, ki jih proizvajajo, temveč tudi zaradi okoljskih in zdravstvenih tveganj, povezanih z njihovim nezakonitim delovanjem," so poudarili.

Odstranitev takšnega laboratorija pomeni tudi prekinitev dobavne verige organiziranih kriminalnih združb, kar je ključno v boju proti trgovini s prepovedanimi drogami.