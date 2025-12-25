Odkrili naj bi še milijon Epsteinovih dokumentov

"Dokumente bomo objavili v najkrajšem možnem času," je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.
Kako sta FBI in ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka prišla do dodatnega gradiva, še ni znano. Jeffrey Epstein je bil obtožen trgovine z mladoletniki za spolne namene, nato pa je umrl v newyorškem zaporu, medtem ko je čakal na sojenje.
Ministrstvo za pravosodje je objavilo na tisoče dokumentov v zvezi z njihovimi preiskavami Epsteina.
Dosjeji so bili objavljeni, potem ko je kongres sprejel Zakon o preglednosti Epsteinovih datotek, ki ga je podpisal ameriški predsednik Donald Trump, ki agenciji nalaga, naj vse dokumente deli z javnostjo, hkrati pa zaščiti identiteto žrtev, kot poroča BBC.
V objavi na omrežju X po objavi odkritja dodatnih dokumentov je vodilni demokrat v Nadzornem odboru predstavniškega doma, ki preiskuje Epsteina, obtožil Belo hišo, da je "nezakonito" zadržala datoteke: "Vsak dan vidimo laži, nesposobnost, zamujene roke in nezakonito redigiranje," je v izjavi dejal predstavnik Robert Garcia.
V dosjeje so vključena e-poštna sporočila, ki so si jih leta 2019 izmenjali uslužbenci FBI, v katerih je omenjenih 10 možnih Epsteinovih pomočnikov.
Šest članov skupine naj bi prejelo sodne pozive, med njimi pa so bili trije na Floridi, eden v Bostonu, eden v New Yorku in eden v Connecticutu. Objave pa so vplivale na življenja več vpletenih.
Peter Mandelson je bil odpuščen z mesta britanskega veleposlanika v ZDA, potem ko so se pojavile podrobnosti o njegovem prijateljstvu z obsojenim in ker je Epsteinu dan preden je Epstein začel prestajati kazen zaradi nagovarjanja mladoletne osebe k prostituciji junija 2008, rekel: "Mislim, da ste vi najboljši.".
Mandelson je v pismu zapisal, da "globoko obžaluje" okoliščine njegovega odhoda z britanskega veleposlaništva v Washingtonu. Dejal je, da je bilo veleposlaništvo "privilegij njegovega življenja" in da se še naprej "počuti grozno zaradi svoje povezave z Epsteinom pred dvajsetimi leti in stiske njegovih žrtev".
Oktobra je Andrew Mountbatten-Windsor izgubil naziv princa, po dolgotrajnem preverjanju njegovih povezav z Epsteinom pa so ga prosili, naj zapusti dvorec v Windsorju.
