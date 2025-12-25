Odkrili naj bi še milijon Epsteinovih dokumentov

Dosjeji so bili objavljeni, potem ko je kongres sprejel Zakon o preglednosti Epsteinovih datotek, ki ga je podpisal ameriški predsednik Donald Trump , ki agenciji nalaga, naj vse dokumente deli z javnostjo, hkrati pa zaščiti identiteto žrtev, kot poroča BBC .

Ministrstvo za pravosodje je objavilo na tisoče dokumentov v zvezi z njihovimi preiskavami Epsteina.

Kako sta FBI in ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka prišla do dodatnega gradiva, še ni znano. Jeffrey Epstein je bil obtožen trgovine z mladoletniki za spolne namene, nato pa je umrl v newyorškem zaporu, medtem ko je čakal na sojenje.

V objavi na omrežju X po objavi odkritja dodatnih dokumentov je vodilni demokrat v Nadzornem odboru predstavniškega doma, ki preiskuje Epsteina, obtožil Belo hišo, da je "nezakonito" zadržala datoteke: "Vsak dan vidimo laži, nesposobnost, zamujene roke in nezakonito redigiranje," je v izjavi dejal predstavnik Robert Garcia.

V dosjeje so vključena e-poštna sporočila, ki so si jih leta 2019 izmenjali uslužbenci FBI, v katerih je omenjenih 10 možnih Epsteinovih pomočnikov.

Šest članov skupine naj bi prejelo sodne pozive, med njimi pa so bili trije na Floridi, eden v Bostonu, eden v New Yorku in eden v Connecticutu. Objave pa so vplivale na življenja več vpletenih.

Peter Mandelson je bil odpuščen z mesta britanskega veleposlanika v ZDA, potem ko so se pojavile podrobnosti o njegovem prijateljstvu z obsojenim in ker je Epsteinu dan preden je Epstein začel prestajati kazen zaradi nagovarjanja mladoletne osebe k prostituciji junija 2008, rekel: "Mislim, da ste vi najboljši.".

Mandelson je v pismu zapisal, da "globoko obžaluje" okoliščine njegovega odhoda z britanskega veleposlaništva v Washingtonu. Dejal je, da je bilo veleposlaništvo "privilegij njegovega življenja" in da se še naprej "počuti grozno zaradi svoje povezave z Epsteinom pred dvajsetimi leti in stiske njegovih žrtev".

Oktobra je Andrew Mountbatten-Windsor izgubil naziv princa, po dolgotrajnem preverjanju njegovih povezav z Epsteinom pa so ga prosili, naj zapusti dvorec v Windsorju.