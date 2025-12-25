Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Odkrili naj bi še milijon Epsteinovih dokumentov

New York, 25. 12. 2025 08.33 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
D. S.
Vse več Epsteinovih dokumentov prihaja na dan

Ameriške oblasti so odkrile še več kot milijon dokumentov, ki bi lahko bili povezani s pokojnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki jih nameravajo objaviti v prihodnjih dneh in tednih.

"Dokumente bomo objavili v najkrajšem možnem času," je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje.

Kako sta FBI in ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka prišla do dodatnega gradiva, še ni znano. Jeffrey Epstein je bil obtožen trgovine z mladoletniki za spolne namene, nato pa je umrl v newyorškem zaporu, medtem ko je čakal na sojenje.

Ministrstvo za pravosodje je objavilo na tisoče dokumentov v zvezi z njihovimi preiskavami Epsteina.

Dosjeji so bili objavljeni, potem ko je kongres sprejel Zakon o preglednosti Epsteinovih datotek, ki ga je podpisal ameriški predsednik Donald Trump, ki agenciji nalaga, naj vse dokumente deli z javnostjo, hkrati pa zaščiti identiteto žrtev, kot poroča BBC.

V objavi na omrežju X po objavi odkritja dodatnih dokumentov je vodilni demokrat v Nadzornem odboru predstavniškega doma, ki preiskuje Epsteina, obtožil Belo hišo, da je "nezakonito" zadržala datoteke: "Vsak dan vidimo laži, nesposobnost, zamujene roke in nezakonito redigiranje," je v izjavi dejal predstavnik Robert Garcia.

V dosjeje so vključena e-poštna sporočila, ki so si jih leta 2019 izmenjali uslužbenci FBI, v katerih je omenjenih 10 možnih Epsteinovih pomočnikov.

Šest članov skupine naj bi prejelo sodne pozive, med njimi pa so bili trije na Floridi, eden v Bostonu, eden v New Yorku in eden v Connecticutu. Objave pa so vplivale na življenja več vpletenih.

Peter Mandelson je bil odpuščen z mesta britanskega veleposlanika v ZDA, potem ko so se pojavile podrobnosti o njegovem prijateljstvu z obsojenim in ker je Epsteinu dan preden je Epstein začel prestajati kazen zaradi nagovarjanja mladoletne osebe k prostituciji junija 2008, rekel: "Mislim, da ste vi najboljši.".

Mandelson je v pismu zapisal, da "globoko obžaluje" okoliščine njegovega odhoda z britanskega veleposlaništva v Washingtonu. Dejal je, da je bilo veleposlaništvo "privilegij njegovega življenja" in da se še naprej "počuti grozno zaradi svoje povezave z Epsteinom pred dvajsetimi leti in stiske njegovih žrtev".

Oktobra je Andrew Mountbatten-Windsor izgubil naziv princa, po dolgotrajnem preverjanju njegovih povezav z Epsteinom pa so ga prosili, naj zapusti dvorec v Windsorju.

epstein dosjeji dokumenti zda

V Melbournu zažgali avtomobil z napisom 'vesela Hanuka'

'Ledena apokalipsa': 56 stopinj pod ničlo, mnogi ujeti v zasneženih domovih

SORODNI ČLANKI

'Imaš zame kakšne nove neprimerne prijateljice?'

V javnost še 8000 Epsteinovih dosjejev

Ministrstvo v Epsteinove dosjeje vrnilo fotografijo, na kateri je Trump

Je Epstein Trumpa spoznal s 14-letnico? 'Ta je dobra, kajne?'

Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rookoko
25. 12. 2025 10.11
Ta je bil pa pravi birokrat.
Odgovori
0 0
ReAnDa
25. 12. 2025 10.10
Plešite.
Odgovori
0 0
jernam
25. 12. 2025 10.10
Še v ameriki ne pišejo toliko o tem kot tukaj
Odgovori
0 0
Brihtno
25. 12. 2025 10.08
Pa dobro, kako ma en človek toliko teh dokumentov. Za milijon bi moglo pisat en kup ljudi 24 ur na dan. Pač zato ne verjamem v te pravljice...
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
25. 12. 2025 10.07
In spet žid po naključju :)
Odgovori
-1
0 1
bb5a
25. 12. 2025 10.04
Naslednji članek o tem objavte, ko bodo na podlagi tega vsaj enega obsodili, do takrat pa nima smisla o teh fileih...
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
25. 12. 2025 10.04
In v vsem tem arhivu je ena slika Trumpa? So tako dolgo iskali iglo v kopici sena. Res utrujajoče za njegove oporečnike, ki sedaj grabijo, ko se bližamo koncu, že vsako fatamorgano.
Odgovori
-1
0 1
Eliza Dupre
25. 12. 2025 09.59
Grozljivo je gledati ameriško administracijo, kako dobesedno taca po pravici za žrtve in ščiti pripadnike elite. Še bolj grozljivo je zavedanje, da ta mreža ni delovala zgolj znotraj Združenih držav...
Odgovori
+1
1 0
Kriss-slo
25. 12. 2025 09.58
in kaj zdej..kav .al so vse te sponzorirane ko..osi..tko kot bi jih vsak normalen ce bi lohk
Odgovori
0 0
jank
25. 12. 2025 09.56
Vse bo mogoče videti, razen Trumpa, ker se prav ne spomni, kdo je bil Epstein. Sploh se pa ne more spomniti vseh deklic.
Odgovori
+0
1 1
Uporabnik1921539
25. 12. 2025 09.55
pa dobro,no....vemo in razumemo in mrtev je.Lahko nehate.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
25. 12. 2025 09.55
In kaje veze ima to s slovenijo, že cel teden!
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
25. 12. 2025 09.54
Melanija pa se je tam počutila tako sprejeto in odprto.
Odgovori
0 0
Maxx365
25. 12. 2025 09.50
Trampolinove obremenilne dokaze so bodisi že uničili ali pa skrili globoko med to gmoto milijonov dokumentov, tako da jih bodo mogoče našli čez kakšnih 20 let, ko bomo na oranževca in Melono že vsi pozabili.
Odgovori
-1
0 1
Rudar
25. 12. 2025 09.55
A ti to veš?
Odgovori
+1
1 0
ACC0
25. 12. 2025 09.48
Zaščita žrtev pomeni čas da lahko trump cenzurira gradivo jasno sebi v prid.
Odgovori
+1
3 2
Artechh
25. 12. 2025 09.51
Zakaj pa biden ni objavil potem?
Odgovori
+0
1 1
tron3
25. 12. 2025 09.42
Pri BTC je imel Epstein tudi prste v marmeladi, čas je da izveste da je skrivnosti Japonec izmišljotina!!!
Odgovori
+2
2 0
Stojadina-sportiva
25. 12. 2025 09.41
Uf tele robe pa je juhuhu. Da se slučajno sproti ne štanca?
Odgovori
-2
0 2
deratizacija
25. 12. 2025 09.39
Ni ga čez sigurno. Borut Pahor z deset let starejšimi.
Odgovori
+1
1 0
but_the_ppl_are_retarded
25. 12. 2025 09.33
Pa ne, da ovce to še vedno zanima...
Odgovori
-1
0 1
ap100
25. 12. 2025 09.30
očitno so bili tam vsi - slikanje z vsemi je bil njegov modus operandi - postalo je popolnoma brezveze
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425