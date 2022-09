Odkrili najstarejše sledi uporabe opija: uporabljali so ga pri pogrebih

Raziskovalci menijo, da so Kanaanci psihoaktivno drogo uporabljali pri pogrebnih obredih. Med njimi naj bi družinski člani poskušali priklicati duha umrlih sorodnikov in z uporabo opija vstopiti v ekstatično stanje, je o odkritju dejal arheolog iz urada za starine Ron Be'eri .

"To vznemirljivo odkritje potrjuje zgodovinske zapise in arheološke hipoteze, po katerih sta imela opij in trgovina z njim osrednjo vlogo v kulturah Bližnjega vzhoda," so raziskovalci zapisali v skupni izjavi.

Be'eri je ob tem opozoril, da glede uporabe opija v starodavnih časih še vedno ni veliko znanega in da se o njegovi uporabi le ugiba.

Skupno raziskovanje Univerze v Tel Avivu, znanstvenega inštituta Weizmann in Izraelskega urada za starine se je sicer začelo leta 2012, ko so izkopavanja v Tel Yehudu razkrila vrsto grobov iz pozne bronaste dobe.