Tujina

Odkrili nezakonito destilarno, zasegli 11.000 litrov vina in 500 litrov žganja

Treviso, 13. 05. 2026 11.26 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.P.
Vinska klet

Italijanske oblasti so v Benečiji odkrile nezakonito destilarno ter zasegle 11.000 litrov vina, okoli 500 litrov žganja in 1500 kilogramov grozdnih tropin. Do kršiteljev jih je vodilo vozilo, ki je prevažalo 750 litrov vina brez zahtevane dokumentacije.

Finančna uprava Guardia di Finanza iz Trevisa je v skupni akciji z uradom Centralni inšpektorat za varstvo kakovosti in zatiranje goljufij pri agroživilskih proizvodih (ICQRF) za severovzhodno Italijo v Susegani odkrila nezakonito destilarno, ki je za vinarno proizvajala alkohol.

Po poročanju Rai Newsa so do nje prišli, ko so med pregledom cestnega prometa odkrili vozilo, ki je prevažalo 750 litrov vina brez zahtevane dokumentacije o sledljivosti proizvoda. ICQRF je v nadaljnji preiskavi izvedel pregled vinarne, kjer so odkrili in zasegli 110 litrov žganja in 50 litrov likerja - steklenice, ki niso imele državnega pečata in obvezne etikete, so bile skrite v lopi za orodje. Našli so tudi 11.000 litrov belega vina, ki je presegalo stanje na računu skladišča.

Tovarna vina
S pomočjo tega so identificirali proizvajalca, ki so ga prav tako preiskali in tam odkrili nezakonito destilarno. Italijanske oblasti so jo zaprle ter ob tem zasegle približno 500 litrov žganja, 1500 kilogramov tropin in več rezervoarjev.

Lastnika vinarne in lastnika destilarne so ovadili državnemu tožilstvu zaradi suma tajne proizvodnje alkohola in utaje trošarin za alkoholne pijače, za kar je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let in globa najmanj 7746 evrov. Lastnik vinarne se ob tem sooča še s kaznijo za presežne zaloge vina.

italija destilarna vino žganje policija

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vedezvevse
13. 05. 2026 12.40
Policisti in inspektorji bodo vinjeni noc in dan
ata_jez
13. 05. 2026 12.30
Šokantno. Novica ni s Hrvaške?! 😳
dededetox
13. 05. 2026 12.44
To je pri njih legalno - običajno poleg destilarne nudijo še krivolov, italijanski Paški sir, madžarski Drniški pršut in polo majice od Hajduka hahah
Patiana
13. 05. 2026 12.28
Na področju Slovenskih Konjic se bi menda tudi našlo kaj podobnega.
