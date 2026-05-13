Odkrili nezakonito destilarno, zasegli 11.000 litrov vina in 500 litrov žganja

Finančna uprava Guardia di Finanza iz Trevisa je v skupni akciji z uradom Centralni inšpektorat za varstvo kakovosti in zatiranje goljufij pri agroživilskih proizvodih (ICQRF) za severovzhodno Italijo v Susegani odkrila nezakonito destilarno, ki je za vinarno proizvajala alkohol.

Po poročanju Rai Newsa so do nje prišli, ko so med pregledom cestnega prometa odkrili vozilo, ki je prevažalo 750 litrov vina brez zahtevane dokumentacije o sledljivosti proizvoda. ICQRF je v nadaljnji preiskavi izvedel pregled vinarne, kjer so odkrili in zasegli 110 litrov žganja in 50 litrov likerja - steklenice, ki niso imele državnega pečata in obvezne etikete, so bile skrite v lopi za orodje. Našli so tudi 11.000 litrov belega vina, ki je presegalo stanje na računu skladišča.