Odkrili novo vrsto čebele – Lucifer

Novo vrsto čebele so znanstveniki odkrili med opazovanjem redke divje cvetlice, ki raste izključno v gorovju Bremer na zahodu Avstralije, približno 470 kilometrov vzhodno od Pertha.
Čebelo so poimenovali Megachile (Hackeriapis) lucifer zaradi značilnih majhnih rogov, ki pa jih imajo le samice, poroča BBC. Rogovi služijo kot obrambni mehanizem, pomagajo pri nabiranju cvetnega prahu oz. nektarja ali pa za nabiranje materialov, kot je denimo smola za izdelovanje gnezd.
Raziskavo je vodila znanstvenica dr. Kit Prendergast z univerze Curtin, ki je pojasnila, da je navdih za ime Lucifer dobila ob gledanju istoimenske serije na Netflixu. "Samica čebele je imela te neverjetne rogove. Ko sem pisala opis nove vrste, sem ravno gledala serijo Lucifer in ime je popolnoma ustrezalo," je dejala.
Poročilo o najdbi nove vrste čebele je bilo objavljeno v znanstveni reviji Journal of Hymenoptera Research. Znanstveniki so ob tem avstralske oblasti pozvali, naj območje, kjer so odkrili čebelo in redke divje cvetlice, tudi formalno razglasijo za zaščiteno območje in s tem preprečijo zunanje vplive na njihov naravni habitat.
