Tujina

Odkrili novo vrsto čebele – Lucifer

Perth, 11. 11. 2025 08.51 | Posodobljeno pred 1 uro

M.S.
7

Avstralski znanstveniki so odkrili novo avtohtono vrsto čebele z značilnimi majhnimi rogovi in ji dali temu primerno 'vražje' ime – Lucifer.

Novo vrsto čebele so znanstveniki odkrili med opazovanjem redke divje cvetlice, ki raste izključno v gorovju Bremer na zahodu Avstralije, približno 470 kilometrov vzhodno od Pertha.

Čebelo so poimenovali Megachile (Hackeriapis) lucifer zaradi značilnih majhnih rogov, ki pa jih imajo le samice, poroča BBC. Rogovi služijo kot obrambni mehanizem, pomagajo pri nabiranju cvetnega prahu oz. nektarja ali pa za nabiranje materialov, kot je denimo smola za izdelovanje gnezd. 

Čebela Lucifer
Čebela Lucifer FOTO: Curtin University

Raziskavo je vodila znanstvenica dr. Kit Prendergast z univerze Curtin, ki je pojasnila, da je navdih za ime Lucifer dobila ob gledanju istoimenske serije na Netflixu. "Samica čebele je imela te neverjetne rogove. Ko sem pisala opis nove vrste, sem ravno gledala serijo Lucifer in ime je popolnoma ustrezalo," je dejala. 

Poročilo o najdbi nove vrste čebele je bilo objavljeno v znanstveni reviji Journal of Hymenoptera Research. Znanstveniki so ob tem avstralske oblasti pozvali, naj območje, kjer so odkrili čebelo in redke divje cvetlice, tudi formalno razglasijo za zaščiteno območje in s tem preprečijo zunanje vplive na njihov naravni habitat. 

avstralija čebela lucifer
pisarniški stol
11. 11. 2025 10.18
Približno 470 km? V Avstraliji ? Ne me hecat:-)
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
11. 11. 2025 10.18
Gora Bremer je že v NP Fitzgerald River. So pa to tri gore v razdalji med 20 in 50 km (zahodna, srednja in vzhodna gora) in najvišji vrh se imenuje Zahodni Bremer. Ta je 372 m visok, kar je za Evropo majhen hribček. Tam so do zdaj odkrili 7 vrst rastlin, ki rastejo le tam. Do "gora" lahko prideš samo z 4WD in ni neka posebna turistična destinacija. Je lep razgled na Južni ocean, to pa je tudi vse za povprečnega turista.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
11. 11. 2025 10.03
+0
ko priletijo v civilizacijo,se bodo verjetno naselile v cerkve k svojim luciferjem ane
ODGOVORI
1 1
Peni Stojanović
11. 11. 2025 09.55
-1
nek novi genski pridelek
ODGOVORI
1 2
SAME KLOBASE
11. 11. 2025 09.37
+2
Baje da so nevarne za globe
ODGOVORI
3 1
Omizje
11. 11. 2025 09.57
+1
nevarnos izničiš z solzilcem
ODGOVORI
1 0
Slash
11. 11. 2025 09.20
+0
Groza ! Lucifer ! A so nevarne ? Kako se jih obranimo? Nas bodo vse popikale ? Groza ! Kar tresem se !
ODGOVORI
3 3
