Odkrili novo vrsto čebele – Lucifer

Novo vrsto čebele so znanstveniki odkrili med opazovanjem redke divje cvetlice, ki raste izključno v gorovju Bremer na zahodu Avstralije, približno 470 kilometrov vzhodno od Pertha.

Čebelo so poimenovali Megachile (Hackeriapis) lucifer zaradi značilnih majhnih rogov, ki pa jih imajo le samice, poroča BBC. Rogovi služijo kot obrambni mehanizem, pomagajo pri nabiranju cvetnega prahu oz. nektarja ali pa za nabiranje materialov, kot je denimo smola za izdelovanje gnezd.