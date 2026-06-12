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Našli paglavce, večje od odrasle živali

Otrovik, 12. 06. 2026 10.59 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Paglavci

Na zaščitenem mokrišču na Slovaškem so naravovarstveniki opozorili na izjemno redko dvoživko, katere mladiči zaradi svoje velikosti in videza pogosto presenetijo opazovalce. Paglavci navadne česnovke sodijo med največje v Evropi in lahko zrastejo celo večji od odraslih živali.

Na območju mokrišča Ostrovik, ki velja za pomembno zatočišče številnih živalskih vrst, lahko obiskovalci naletijo na enega najbolj nenavadnih prebivalcev tamkajšnjih voda. Gre za navadno česnovko, redko dvoživko, katere paglavci lahko dosežejo dolžino med 10 in 18 centimetri, navaja portal tnlive.sk.

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Prav zaradi svoje velikosti in nenavadnega videza jih mnogi zamenjajo za povsem drugo živalsko vrsto, saj spominjajo na majhne plazilce ali ribe. Posebnost vrste je, da se med preobrazbo močno zmanjša, odrasla žaba je lahko celo trikrat manjša od svojega paglavca.

Navadna česnovka večino življenja preživi skrita pod zemljo. S pomočjo posebnih roževinastih izrastkov na zadnjih nogah si koplje rove in se lahko v peščeno zemljo zakoplje v nekaj sekundah. Aktivna je predvsem ponoči in po obilnih padavinah.

Navadna česnovka
Navadna česnovka
FOTO: Profimedia

Njeno oglašanje je prav tako nenavadno, saj samci ne regljajo ob robu vode kot večina žab, temveč se njihov pridušen glas sliši izpod vodne gladine. Zaradi tega ljudje pogosto sploh ne vedo, da je vrsta prisotna, dokler v vodi ne opazijo njenih velikanskih paglavcev.

Strokovnjaki opozarjajo, da je navadna česnovka občutljiva na onesnaženje in izginjanje mokrišč, zato njeno ohranjanje ostaja tesno povezano z zaščito naravnih vodnih habitatov.

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