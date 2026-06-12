Našli paglavce, večje od odrasle živali

Na območju mokrišča Ostrovik, ki velja za pomembno zatočišče številnih živalskih vrst, lahko obiskovalci naletijo na enega najbolj nenavadnih prebivalcev tamkajšnjih voda. Gre za navadno česnovko, redko dvoživko, katere paglavci lahko dosežejo dolžino med 10 in 18 centimetri, navaja portal tnlive.sk.

Prav zaradi svoje velikosti in nenavadnega videza jih mnogi zamenjajo za povsem drugo živalsko vrsto, saj spominjajo na majhne plazilce ali ribe. Posebnost vrste je, da se med preobrazbo močno zmanjša, odrasla žaba je lahko celo trikrat manjša od svojega paglavca.

Navadna česnovka večino življenja preživi skrita pod zemljo. S pomočjo posebnih roževinastih izrastkov na zadnjih nogah si koplje rove in se lahko v peščeno zemljo zakoplje v nekaj sekundah. Aktivna je predvsem ponoči in po obilnih padavinah.