Odkrili skrivni predor med Belorusijo in Poljsko

Policisti podlaške mejne straže so v petek odkrili predor, ki povezuje belorusko mejo s Poljsko.

"Policisti so odkrili predor pod zaporo na poljsko-beloruski meji. Predor se je začel in končal približno 20 metrov od meje. Zahvaljujoč naprednim elektronskim sistemom na zapornici je poljsko-beloruska meja učinkovito zaščitena," je zapisal poljski minister za notranje zadeve in upravo Marcin Kierwiski.

To je drugi predor, izkopan pod poljsko-belorusko mejo, ki so ga odkrili letos. Prvi se je nahajal na območju postaje mejne straže v Narevki.

Oba predora sta bila po navedbah lokalnih uradnikov odkrita z uporabo naprednih elektronskih sistemov, ki so bili nedavno nameščeni na tem območju, kot poroča Euronews.