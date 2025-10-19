Svetli način
Tujina

Odkrili skrivni predor med Belorusijo in Poljsko

Varšava/Minsk, 19. 10. 2025 11.35

Avtor
D. S.
Poljski mejni policisti so v petek odkrili predor, ki povezuje belorusko stran meje s Poljsko. Poljski minister za notranje zadeve in upravo Marcin Kierwiski je o odkritju poročal v objavi na družbenem omrežju X.

Policisti podlaške mejne straže so v petek odkrili predor, ki povezuje belorusko mejo s Poljsko.

"Policisti so odkrili predor pod zaporo na poljsko-beloruski meji. Predor se je začel in končal približno 20 metrov od meje. Zahvaljujoč naprednim elektronskim sistemom na zapornici je poljsko-beloruska meja učinkovito zaščitena," je zapisal poljski minister za notranje zadeve in upravo Marcin Kierwiski.

To je drugi predor, izkopan pod poljsko-belorusko mejo, ki so ga odkrili letos. Prvi se je nahajal na območju postaje mejne straže v Narevki.

Oba predora sta bila po navedbah lokalnih uradnikov odkrita z uporabo naprednih elektronskih sistemov, ki so bili nedavno nameščeni na tem območju, kot poroča Euronews.

Julija je bil posodobljen znaten del poljsko-beloruske meje, nameščene so bile najnaprednejše in najsodobnejše termovizijske kamere. Podlaska mejna straža je prav tako poročala, da je bilo v četrtek zabeleženih več kot 60 poskusov nezakonitega prečkanja poljsko-beloruske meje.

Od januarja 2025 so mejni policisti zabeležili več kot 26.700 poskusov nezakonitega prečkanja te meje. Poljsko-beloruska meja je od leta 2021 v središču migracijske in humanitarne krize na vzhodnem krilu Evropske unije.

Vlada trdi, da je to del širše strategije "hibridnega vojskovanja", katere cilj je destabilizacija regije.

Poljska in njeni zavezniki so belorusko vlado obtožili, da je izzvala krizo s tem, ko je migrante z Bližnjega vzhoda in Afrike pripeljala v Belorusijo in jih prepeljala na poljsko mejo.

Država se sicer že leta sooča s kritikami organizacij za človekove pravice zaradi svojega odziva na poskuse nezakonitega prečkanja meje. Ti kritiki so še posebej izpostavili domnevno uporabo metode odvračanja migrantov, s katero so jih poslali nazaj v Belorusijo, ne da bi jim dovolili zaprositi za azil.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Muca ne grize
19. 10. 2025 12.31
Žalostno kaj počnejo Rusi.
ODGOVORI
0 0
Anonymous88
19. 10. 2025 12.22
+1
Pri nas skrivnih predorov sploh ne potrebujejo. 20 jih gre v kombi in gladko čez mejo. Willkommen!
ODGOVORI
1 0
biggbrader
19. 10. 2025 12.30
SD vse račune za prevoz poravna.
ODGOVORI
0 0
agent.brinko
19. 10. 2025 12.20
+0
potem je Slovenija zaradi migrantov že od 2015 destabilizirana
ODGOVORI
1 1
BroNo1
19. 10. 2025 12.18
+2
A bomo spet mi deli pravico in se vtikali??
ODGOVORI
3 1
300 let do specialista
19. 10. 2025 12.15
+4
Pri nas gredo pa kot goapodje čez, še taxicija jih odpelje v Ljubljano, nastani in okrepi. Hvala vam za sodržavljane s popolnoma nepreverjeno zgodovino.
ODGOVORI
5 1
jedupančpil
19. 10. 2025 12.11
+3
kako pa kej pri nas?
ODGOVORI
5 2
biggbrader
19. 10. 2025 12.08
-1
Vse zminirat !
ODGOVORI
3 4
