Tujina

Kamenček se ji je 'smehljal'

Blyth, 19. 02. 2026 17.46 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Smejoči fosil

64-letna Christine Clark je na dan božiča med sprehodom po Holy Islandu v Northumberlandu iskala fosile, ko ji je nekaj padlo v oči. Zdelo se ji je, da se ji droben kamenček smehlja.

Kamen je odnesla domov in ga objavila na Facebookovi strani za identifikacijo fosilov. Na tisoče všečkov in komentarjev pozneje so Facebookovi uporabniki potrdili njen sum – gre za starodavno morsko žival, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Videla sem, kako se mi fosil smehlja. To so bili prvi zobje, ki sem jih našla," se je pošalila Clarkova. BBC je dal fosil identificirati Britanski geološki službi (British Geological Survey – BGS), ki je potrdila, da gre za večji del krinoida ali morske lilije.

Morske lilije so morski organizmi, ki so se prvič pojavili v kambriju, pred več kot 500 milijoni let, kar jih uvršča med najstarejše kompleksne živali na planetu, njihove različice pa obstajajo še danes.

Imajo prožno steblo, ki je pritrjeno na morsko dno, na vrhu stebla pa so razporejene razvejane roke, ki obdajajo glavni del živali – čeprav gre za žival, so zaradi takšne zgradbe dobili vzdevek "morske lilije".

Morske lilije
Morske lilije
FOTO: Shutterstock

Steblo je vzdolžno razklano in ukrivljeno tako, da spominja na ustom podobno obliko, je pojasnil Jan Hennissen, višji paleontolog pri Britanski geološki službi (BGS). Krinoidi sicer sodijo v deblo iglokožcev, kamor spadajo tudi morski ježki in morske kumare.

Fosili krinoidov so med najpogostejšimi, ki jih najdemo na obali Northumberlanda. Christine pa je prejela številne ponudbe za nakup svojega fosila, vendar ga za zdaj namerava obdržati. "Mnogim prinaša veliko zabave," je dejala.

Mean Cat
19. 02. 2026 18.27
holob se tudi smehlja
Odgovori
-1
3 4
Kratki
19. 02. 2026 19.17
Fosil pernari
Odgovori
0 0
