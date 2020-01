Odkrili so ga, ko je znancu skušal ukrasti hrano: 'Ne tepite me, devet dni nisem jedel'

Na dan prihajajo podrobnosti aretacije zloglasnega Malčanskega brivca, ki je ugrabil in 10 dni zadrževal 12-letnico. 46-letnika so policisti odkrili po tem, ko je iz znančeve hiše skušal ukrasti hrano. "Ne tepite me, devet dni nisem jedel," naj bi ob prijetju dejal policistom.

Ninoslava Jovanovića so srbski policisti včeraj aretirali na pokopališču v Malči. Večkrat pravnomočno obsojenega ugrabitelja, posiljevalca in pedofila so odkrili po tem, ko iz znančeve hiše skušal ukrasti hrano. 46-letnik, poznan kot Malčanski brivec, je bil na begu 17 dni, srbski policisti pa so ga prijeli po tem, ko jih je o njem obvestil Petar C., ki mu je Jovanović skušal vdreti v hišo, poročajo srbski mediji. Bil je sestradan "Slišal sem, da se pred vrati nekaj premika. Ugasnil sem televizor in videl senco. Odšel sem ven in se iz oči srečal z Jovanovićem. Poznam ga še iz otroštva, zato ni bilo nobene dileme, da je to Ninoslav," pripoved Petra navaja spletni portal informer.rs. "Bil je ves blaten, na sebi je imel jakno. Zelo je shujšal, bil je neobrit. Videlo se mu je, da je sestradan," pravi Jovanovićev znanec. 46-letnik se je po prvem šoku nato zbral in pričel bežati. "Zaklical sem: Ninoslav, ustavi se, predaj se!. Medtem je preskočil ograjo in stekel sosedom na dvorišče. Tekel je naprej, na njivo, nato pa je pobegnil v smeri pokopališča, ki je okoli 200 metrov stran," še pravi Petar, ki je nato poklical policijo, kasneje pa pa odšel v svoj skedenj, kjer je opazil, da je Jovanović celo prespal. Medtem pa je več policijskih patrulj že krenilo na lov za pobeglim. "Z vseh strani smo obkolili Malčo, tako da smo naredili krog. Situacija je bila: zdaj ali nikoli. Sodelovali so tudi policijski psi, obveščena je bila helikopterska enota. Dobro je, da smo tako reagirali, osumljeni se ni mogel umakniti. Našli smo ga na pokopališču, kjer se je skušal skriti. Obkolili smo ga in prijeli," pa za srbski portal razkriva vir blizu policiji.

Policisti so ugrabitelja podrli na tla, pri čemer je utrpel poškodbe po obrazu. "Ne tepite me, devet dni nisem jedel," naj bi dejal policistom. Ti predvidevajo, da je nazadnje jedel skupaj z ugrabljeno - na enem od mest, kjer jo je skrival, so namreč našli bonbone. Odredili so mu pripor Jovanoviću so odredili 48 urni pripor, nato bo prepeljan na zaslišanje pred tožilca. Jovanović je sicer prva oseba, ki ji bodo sodili po tako imanovanem 'Tijaninem zakonu', na podlagi katerega mu lahko dosodijo tudi dosmrtni zapor.

