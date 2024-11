Odkrili zadnje počivališče 'plesoče miške'

Po podatkih ameriške mornarice so razbitine prvič odkrili že konec lanskega leta, 5486 metrov globoko, južno od avstralskega Božičnega otoka, a so sedaj potrdili identiteto ladje.

"Počaščena sem, da lahko priznam vlogo avstralske mornarice pri odkrivanju razbitin USS Edsall, vojne ladje, ki ima posebno mesto v naši skupni pomorski zgodovini," je v objavi na Instagramu zapisala Caroline Kennedy , ameriška veleposlanica v Avstraliji. "Zdaj bomo lahko ohranili ta pomemben spomenik in upamo, da bodo družine junakov, ki so tam umrli, vedele, da njihovi najdražji počivajo v miru."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vojna ladja USS Edsall je bila potopljena 1. marca 1942, tri mesece po napadu na Pearl Harbour. Ladja iz druge svetovne vojne, dolga okoli 91 metrov, je potovala čez Indijski ocean južno od Jave, prevažala pa je 185 pripadnikov ameriške mornarice in okoli 31 pilotov ameriških letalskih sil. Še pred napadom Japoncev je utrpela večjo škodo zaradi drugega napada in ni bila primerna za boj, vendar je bila razporejena v pomoč drugi ladji.

"USS Edsall je pogumno služila med drugo svetovno vojno, predvsem v zgodnjih pacifiških kampanjah. Delovala je ob boku avstralskih vojnih ladij, ki so varovale naše obale in igrala pomembno vlogo pri potopitvi japonske podmornice I124 pri Darwinu. Skupna prizadevanja v spopadih, ko sta bitka pri Koralnem morju in obramba zavezniških ozemelj v Tihem oceanu, so spletla vezi med ameriškimi in avstralskimi mornarji, ki trajajo še danes," je poudaril Hammond.

Razbitine naj bi našla podporna ladja avstralske mornarice, MV Stoker, ki se običajno uporablja za hidrografske raziskave, je potrdil poveljnik kraljeve avstralske mornarice Mark Hammond. Razbitine so nato pregledali s podvodnimi roboti in sonarjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ko je naletela na japonske sile, se je kljub poškodovanemu stanju več kot eno uro uspešno izogibala napadom in zavijala, da bi se izognila izstrelkom, zato so jo poimenovali "plesoča miška". Izvedla je tudi protinapad, preden so jo na koncu premagali japonski bombniki.

Zgodovinarji trdijo, da je nekaj ljudi na krovu napad in potop tudi preživelo, vendar so jih sovražne sile nemudoma zajele in jih pozneje v zaporniškem taborišču obglavile.