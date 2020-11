Nevsakdanje odkritje: lobanja 'sorodnika' človeške vrste, stara dva milijona let

Obe vrsti, robustus in erectus, sta živeli približno istočasno, vendar je Paranthropus robustus prej izumrl. Raziskovalna skupina je najdbo opisala kot vznemirljivo. "Večina fosilnih najdb vsebuje le tu in tam morda kak zob, tako da je zelo redko, da naletimo na lobanjo. Zelo sem srečna,"je za BBC dejala dr. Angeline Leece, raziskovalka z univerze La Trobe v Melbournu, ki je koščke lobanje našla leta 2018 na arheološkem najdišču Drimolan severno od Johannesburga. Lobanjo so odkrili le nekaj metrov stran od mesta, kjer so leta 2015 odkrili otroško lobanjo homo erectusa.

Strokovnjaki so zadnjih nekaj let sestavljali in analizirali najdene kose lobanje, svoje rezultate pa so v torek objavili v znanstveni reviji Nature, Ecology and Evolution. Glede na dosedanje najdbe so v Južni Afriki hkrati živele tri vrste homininov (človeku podobnih bitij). Odkritje takšne lobanje predstavlja redek primer "mikroevolucije"znotraj človeškega rodu, je dejal raziskovalecJesse Martin.