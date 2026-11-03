Odkritje domnevne mučilnice na obrobju Kijeva

V torek popoldne se je v Petropavlivski Borščahivki na obrobju Kijeva zbralo večje število protestnikov, ki so obkolili zasebno hišo, v kateri naj bi, po njihovih navedbah, nacionalna garda zadrževala več deset moških, obtoženih dezerterstva in nezakonitega zapuščanja enot.

Protestniki so poskušali zavzeti poslopje in zahtevali takojšnjo izpustitev tistih, ki naj bi bili pridržani v njem. Pri tem naj bi uspeli rešiti več moških, ki so imeli na sebi vidne sledi poškodb, med njimi tudi vidno pretresenega 14-letnika. Protestniki tudi trdijo, da je bilo v poslopju v zadnjem mesecu ubitih osem ljudi, ki so bili uradno zavedeni kot pogrešani, njihova trupla pa naj bi nato našli v gozdu v bližini Kijeva.

Na kraj je prišel tudi svetovalec Volodimirja Zelenskega in nekdanji vodja Glavnega obveščevalskega direktorata ukrajinskega ministrstva za obrambo Kirilo Budanov in dejal, da poskušajo ugotoviti, "kaj za vraga se je tukaj dogajalo". Budanov je po poročanju Kyiv Independent dejal, da je bilo v stavbi 14 pripadnikov oboroženih sil in da so protestniki z blokado ovirali prevoz ranjenih pripadnikov. "To je nekaj, kar se preprosto ne bi smelo dogajati, in ni prav," je Budanov povedal na kraju, a obenem tudi izjavil, da ne gre za edini takšen objekt v državi, s čimer je sprožil razburjenje nekaterih prisotnih.

Protestniki so v okolici začeli prevračati avtomobile in poškodovali tudi vojaški avtobus, ki naj bi se pripeljal po ranjene osebe, ki so se nahajale v stavbi. Protestniki so metali jajca v policijo in vojake nacionalne garde ter poskušali vstopiti v objekt. Oblasti so odgovorile s solzivcem in streljanjem v zrak. Na prizorišče so pozneje prispele okrepitve nacionalne garde, poročajo novinarji Kyiv Independenta.