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Odkritje domnevne mučilnice na obrobju Kijeva

Kijev, 03. 11. 2026 08.01 pred 1 uro 3 min branja 37

Avtor:
M.V.
Poškodovana uradna vozila v okolici poslopja v Kijevu

Aktivisti trdijo, da so v Kijevu odkrili zasebno hišo, v kateri oblasti, predstavniki vodstva nacionalne garde in enote Azov nezakonito zadržujejo približno štirideset moških. Ti naj bi bili podvrženi nasilju, mučenju in izsiljevanju, s tem pa naj bi bila povezana tudi najdba osmih trupel na obrobju Kijeva. Protestniki so obkolili stavbo in se v okolici spopadli s policijo. Oblasti primer domnevnega mučenja preiskujejo.

V torek popoldne se je v Petropavlivski Borščahivki na obrobju Kijeva zbralo večje število protestnikov, ki so obkolili zasebno hišo, v kateri naj bi, po njihovih navedbah, nacionalna garda zadrževala več deset moških, obtoženih dezerterstva in nezakonitega zapuščanja enot.

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Protestniki so poskušali zavzeti poslopje in zahtevali takojšnjo izpustitev tistih, ki naj bi bili pridržani v njem. Pri tem naj bi uspeli rešiti več moških, ki so imeli na sebi vidne sledi poškodb, med njimi tudi vidno pretresenega 14-letnika. Protestniki tudi trdijo, da je bilo v poslopju v zadnjem mesecu ubitih osem ljudi, ki so bili uradno zavedeni kot pogrešani, njihova trupla pa naj bi nato našli v gozdu v bližini Kijeva.

Na kraj je prišel tudi svetovalec Volodimirja Zelenskega in nekdanji vodja Glavnega obveščevalskega direktorata ukrajinskega ministrstva za obrambo Kirilo Budanov in dejal, da poskušajo ugotoviti, "kaj za vraga se je tukaj dogajalo". Budanov je po poročanju Kyiv Independent dejal, da je bilo v stavbi 14 pripadnikov oboroženih sil in da so protestniki z blokado ovirali prevoz ranjenih pripadnikov. "To je nekaj, kar se preprosto ne bi smelo dogajati, in ni prav," je Budanov povedal na kraju, a obenem tudi izjavil, da ne gre za edini takšen objekt v državi, s čimer je sprožil razburjenje nekaterih prisotnih.

Protestniki so v okolici začeli prevračati avtomobile in poškodovali tudi vojaški avtobus, ki naj bi se pripeljal po ranjene osebe, ki so se nahajale v stavbi. Protestniki so metali jajca v policijo in vojake nacionalne garde ter poskušali vstopiti v objekt. Oblasti so odgovorile s solzivcem in streljanjem v zrak. Na prizorišče so pozneje prispele okrepitve nacionalne garde, poročajo novinarji Kyiv Independenta.

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Azov: kroženje nepreverjenih informacij

V uradni izjavi je 1. korpus Nacionalne garde Azov sporočil, da so 2. novembra zaokrožile "nepreverjene informacije", češ da so bili pripadniki na "lokaciji začasne namestitve" nezakonito pridržani in mučeni.

Po navedbah 1. korpusa Nacionalne garde so bili nekateri pripadniki v stavbi na novo mobilizirani, drugi pa so bili pridržani zaradi nepooblaščene zapustitve svoje vojaške enote in so čakali na razporeditev v enote. Štiri pripadnike, ki so utrpeli poškodbe, so poslali v bolnišnico na pregled.

Poveljstvo Nacionalne garde je v sodelovanju z organi pregona prevzelo nadzor nad preiskavo dogajanja, so sporočili iz 1. korpusa Nacionalne garde. "Če se dokaže, da je na območju vojaškega oporišča prišlo do nezakonitega nasilja, bodo odgovorni ustrezno kaznovani".

Ukrajinska nacionalna garda je prav tako sporočila, da bodo podrobnosti o poškodbah ali zdravstvenem stanju znane pozneje, ter ponovila, da ni prišlo do smrtnih žrtev. Policija pa je sporočila, da je prisotna na kraju dogodka, in navedla, da so navedbe o nezakonitem pridržanju oseb oziroma o smrtni žrtvi neresnične.

Kot izhaja iz izjave, so bili policisti na kraj dogodka napoteni po klicu zasebne reševalne ekipe, ki je posredovala informacijo, da ji je bil onemogočen dostop do moškega v stavbi.

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KOMENTARJI37

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FONDAČ
03. 11. 2026 09.10
Evropa, spoznaj končno pravo resnico!
Odgovori
0 0
ENDI
03. 11. 2026 09.09
Čudno, da take stvari objavljajo. Kje so tisti, ki tukaj pišejo " Slava Ukrajini"?
Odgovori
0 0
Dr Dre
03. 11. 2026 09.06
Sveži posnetki govorijo, kako so pripadniki AZOVa tam posiljevali mladoletnike.. Zanimivo se to sedaj razvija.. Tobso posnetki izpred lokacije iz rešilca.. Kje so naši mediji..
Odgovori
0 0
LeviPretepac
03. 11. 2026 09.05
UN je že leta 2014 do 2016 preiskoval mučilnice, ampak ni bilo nič iz tega - zaradi politike. V tej mučilnici so danes našli tudi otroka, ki je bil pretepen z lopato in veliko iznakaženih trupel.
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+1
2 1
PIKAPOLONICA1994
03. 11. 2026 09.04
Naciji so v zagonu...
Odgovori
+4
4 0
FONDAČ
03. 11. 2026 09.04
Že pokojni Bebler je na začetku vojne povedal, da je za vse kriv AZOV.
Odgovori
+2
3 1
Marck
03. 11. 2026 09.03
Grozote. Da vam povem, od sodelavke brata 18 let starega so sredi Kijeva dobesedno ugrabli ga pretepli in prisilili v vojskovanje. tedne so se borili prit v stik z njim in s podkupovanjem ogromne vstote denarja in odvetnikom, da so ga dobili nazaj. Pa to niso kr ene namisljene filmske zgodbe ampak nazalost realnost.
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+5
5 0
Zaklenjena resnica
03. 11. 2026 09.02
To se dogaja že vsaj 12 let...oziroma odkar so neonacisti Azova del redne vojske Ukrajine
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+5
5 0
Bozje oko
03. 11. 2026 08.59
A ni žalostno, da EU vodstvo pod poveljstvom UVL in Kalasove - in čisto vse vlade EU držav, že od začetka Ukrajinskega konflikta l. 2012 dalje vedo za Azov - nacistično operacijo!!!! Ukrajino so destabilizirali - in naloga režima je bila več krat javno povedana uz njihovih ust - iztrebiti Rusko manjšino, jim odvzeti jezik, vero, kulturo,....na delih, kjer je vladal ukrajinski režim - vlada Ukrajine -EU!!!??? Nezaslišana je tišina in neiformiranje evropskih medijev!!!!??? Eu vlade so zato soodgovorne za podpiranje in sodelovanje pri zločinih Azov bataljonov, ki so posneti in dokazljivi.....le ker so NAŠI - lahko nekaznovano terorizirajo civiliste, ki se z njihovimi nacističnih metodami ne strinjajo!!!!! Upam, da se ljudje, ki jim je še ostalo kaj razuma zorganizirajo plevel, ki omenjene zločine podpirajo, poveličujejo, sponzorirajo, čim prej odstranijo.....naj zmaga mir in pozitiva!!!!
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+5
6 1
Kmecka logika
03. 11. 2026 08.58
To je nasa prava Ukrajina, cudno da lahko sploh objavite taksne clanke...pa za to so ziher Rusi krivi😅
Odgovori
+8
8 0
Dr Dre
03. 11. 2026 08.57
Zanimive slike pokaže splet, ko se vnese bataljon AZOV... Tem pošiljamo milijarde...
Odgovori
+8
8 0
Un71
03. 11. 2026 08.53
Domnevna mučilnica? Če že kažete posnetke, pokažite posnetke medicinske setre ali zdravnice, ki je prišla s slikami na telefonu iz domnevne mučilnice in jih pokazala ljudem okoli, video 14 letnika zavitega v odejo z odsotnim pogledom itd. Tale članek je piar manjšanje škode, tako kot izjava poveljnika Azova, da resnica ne pride na dan. Sram vas je lahko.
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+2
3 1
Solatko
03. 11. 2026 08.53
Vse te mlade moške na silo potisnejo v vojno, če slučajno pobegnejo pa jih mučijo in ubijejo. Vaš denar gre za mučenje ne za vojno proti Rusiji!
Odgovori
+5
7 2
Dr Dre
03. 11. 2026 08.50
Saj so posnetki iz 🇺🇦 hiše groze on line. Tudi 14 letnega otroka so imeli v obdelavi, pripadniki brigade AZOV.. Vsak naj pogugla termin AZOV, z njimi povezane slike.. Lp..
Odgovori
+4
5 1
krpati
03. 11. 2026 08.49
Žalostno kam roma evropski denar. A bo ursula kaj komentirala?
Odgovori
+7
9 2
Dejgasrat
03. 11. 2026 08.49
In ta dejanja EU podpira
Odgovori
+4
6 2
Zaklenjena resnica
03. 11. 2026 08.50
In financira
Odgovori
+5
7 2
Artechh
03. 11. 2026 08.49
Ukrajinci niso tok nedolzni kot se jih zeli prikazat
Odgovori
+5
7 2
biggie33
03. 11. 2026 08.42
Kmalu boste razumeli, kaj je imel Putin v mislih, ko je govoril o denacifikaciji Ukrajine..
Odgovori
+12
14 2
Lark
03. 11. 2026 08.42
ZDA so rekle konec vojne in zdaj se bodo počasi razkrivale takšne zadeve...
Odgovori
+9
11 2
Dr Dre
03. 11. 2026 08.52
Vojne NE bo konec, dokler bo EU plačala vse račune.... Ko zmanjka denarja... Prej bo propadla EU..
Odgovori
+2
4 2
Clovek_002
03. 11. 2026 08.40
Ubogi ljudje. Vse ostalo pa ... gnus. Gnusni politiki ki pobijajo mladino, seveda nočejo v vojno, kdo pa hoče v vojno?! Naj svoje otroke pošljejo, pol pa naj govorijo.
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+14
14 0
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