Odkritje na meji: V tovornjaku našli avtomatsko orožje

Hrvaške carinike je na mejnem prehodu Tovarnik čakalo presenečenje. Z rentgentskim pregledom tovornega vozila, ki je prevažal avtomobile, so odkrili sumljive strukture v enem izmed njih. Ko so pregledali vozilo so odkrili 11 avtomatskih pušk s strelivom. Kot so sporočili, je bil voznik tovornega vozila iz Kosova, cilj tovora pa je bila Švica. Zoper voznika in sopotnika so vložili kazensko ovadbo.