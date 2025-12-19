V Italiji odkrili okoli 20 tisoč sledi dinozavrov, starih 210 milijonov let

V Italiji so naleteli na eno najstarejših in največjih doslej znanih zbirk odtisov dinozavrov, ki segajo približno 210 milijonov let v preteklost. Odkrili so jih visoko v italijanskem narodnem parku v bližini Bormia, ki je prizorišče zimskih olimpijskih iger leta 2026, poroča AP.

Odkritje, ki se nahaja v Narodnem parku Stelvio, je izjemno zaradi ogromnega števila odtisov. Ocenjujejo, da jih je do 20.000, ki so razporejeni na približno petih kilometrih. Nahajajo se ob švicarski meji. Gre za območje, ki je bilo v prazgodovini obalno, a doslej tam še nikoli niso našli sledi dinozavrov, so poudarili strokovnjaki.

Odtisi naj bi pripadali dvonožnim rastlinojedim dinozavrom, dolgim do 10 metrov in težkim do štiri tone, podobnim plateozavru. Nekateri odtisi so široki kar 40 centimetrov, na njih pa so jasno vidni tudi kremplji.