Leseno odkritje, staro pol milijona let, presenetilo priznane arheologe

Arheologi so na severu Zambije blizu meje s Tanzanijo odkrili najstarejšo leseno konstrukcijo na svetu, staro skoraj pol milijona let. Hlodi, oblikovani z ostrim orodjem na bregu reke ob slapu Kalambo, so morda nekoč tvorili sprehajalno pot ali ploščad. Odkritje nakazuje, da so bili naši predniki bolj napredni, kot se domneva. Da so si olajšali življenje in ustvarili nekaj, česar še nikoli niso videli, so uporabili razum, domišljijo in spretnosti.

Preprosta, a izjemno dobro ohranjena lesena struktura je glede na študijo, ki v reviji Nature opisuje odkritje iz leta 2019, stara vsaj 476.000 let, kar je veliko pred pojavom homo sapiensa. Najzgodnejši dokazi o homo sapiensu segajo v čas pred približno 300.000 leti. Konstrukcija bi tako lahko bila delo homo heidelbergensisa, arhaičnega prednika človeka, za katerega se domneva, da je živel pred 700.000 do 200.000 leti. V lesenih hlodih – gre za neke vrste vrbo – so zareze, ki kažejo na to, da je bilo za njihovo spojitev uporabljeno ostro kamnito orodje, ki so ga arheologi prav tako našli na kraju. Po vsej verjetnosti je najdba del ploščadi, sprehajalne poti ali bivališča, ki je bilo za naše prednike, ki so ob reki Kalambo živeli pred skoraj 500.000 leti, postavljeno nad vodo.

Naključno, a izjemno odkritje Izkopavanja na najdišču ob reki Kalambo v 50. in 60. letih 20. stoletja so sicer odkrila nekaj lesa, vendar ga ni bilo mogoče natančno datirati. Tokrat pa so arheologi uporabili novo metodo, imenovano luminescenčno datiranje, ki določa starost z merjenjem časa, ko so bili minerali zadnjič izpostavljeni sončni svetlobi. Izkazalo se je, da je najdba veliko starejša, kot so mislili. Profesor Larry Barham, arheolog z univerze v Liverpoolu, ki je vodil izkopavanja, je za agencijo AFP povedal, da je bila lesena struktura naključno odkritje leta 2019 pod 235-metrskim slapom. "Ko sem jo prvič zagledal, sem mislil, da to ne more biti res. Kombinacija lesu in kamna nakazuje na visoko stopnjo iznajdljivosti, tehnološke spretnosti in sposobnost načrtovanja," je povedal po poročanju Guardiana. "Lahko, da je šlo za del pešpoti ali temelja za ploščad, ki so jo naši predniki uporabljali kot prostor za shranjevanje stvari, suhih drv ali hrane, ali pa je bil to prostor za posedanje in vsakodnevna opravila," ocenjuje. Znano je sicer, da so takrat uporabljali les, vendar samo v določene namene, kot sta na primer kurjenje ognja ali lov.

Med lesenimi predmeti, ki so jih prav tako našli na kraju, so med drugim tudi palica za kopanje, klin, veja z zarezo, ki je bila morda del pasti, in hlod, odrezan na obeh koncih. "To bi lahko bila njihova delovna površina, kot je na primer delovna miza Black and Decker," se je pošalil Barham. 'Domišljija in spretnosti' Kot poročajo svetovni mediji, je odkritje znanstvenikov izjemno, saj je les nagnjen k gnitju. Material pri slapu Kalambo so verjetno ohranili prepojeni sedimenti, do katerih ni prišel kisik. "Morda to ni ravno začetek gradnje, je pa najzgodnejši čas, ko so ljudje izkoristili drevesa, uporabili material in oblikovali nekaj, kar nima naravne oblike, ki bi jo lahko posnemali," je še dejal Barham. Po njegovem vedenju je za najstarejšo leseno konstrukcijo doslej veljalo odkritje, staro 9000 let. "Odkritje te lesene strukture je spremenilo moje mnenje o naših prednikih. Spremenili so svoje okolje, da so si olajšali življenje. Uporabili so razum, domišljijo in spretnosti, da so ustvarili nekaj, česar še nikoli niso videli, nekaj, kar še nikoli ni obstajalo. To kaže na abstraktno raven razmišljanja in verjetno tudi jezik," je dodal.

