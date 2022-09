'Hočemo, da svet ve kaj se zares dogaja v Ukrajini'

Po Buči in Mariupolju so zdaj odkrili še eno množično grobišče, tokrat v Izjumu, mestu na severovzhodu države, ki so ga nedavno zasedle ruske sile in ga je Ukrajina ponovno zavzela v okviru bliskovite protiofenzive. Podrobnosti o številu umrlih zaenkrat še ni, so pa odkrili približno 400 grobov. ZDA pa pošiljajo Ukrajini vojaško pomoč v znesku 600 milijonov evrov.

"Hočemo, da svet ve, kaj se zares dogaja in kaj je povzročila ruska okupacija," je dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. "Buča, Mariupol in zdaj na žalost Izjum ... Rusija povsod pušča smrt. In za to mora odgovarjati," je dodal. Podrobnosti o številu umrlih ali vzroku njihove smrti ni podal, regionalni predstavnik policije Sergej Botvinov pa je za televizijo Sky News dejal, da so odkrili približno 440 grobov, pri čemer naj bi bili nekateri ustreljeni, drugi pa ubiti v obstreljevanju. Vodja predsednikovega urada Andrij Jermak je medtem ob tvitu, v katerem je Rusijo obtožil umorov, objavil fotografijo gozdnatega območja, posejanega z lesenimi križi. Napovedal je izkop vseh trupel in forenzično preiskavo. Več informacij naj bi bilo znanih danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Ukrajinska vojska je nadzor nad mestom Izjum, ki se nahaja v regiji Harkov, ponovno prevzela pred nekaj dnevi v okviru obsežne protiofenzive, ki je že dobršen del ozemlja na vzhodu države vrnila v roke ukrajinskih sil. Med drevesi blizu Izjuma je bilo na stotine grobov s preprostimi lesenimi križi, ki so bili večinoma označeni le s številkami. Preiskovalci z detektorji kovin so kraj pregledali, da bi našli morebitne skrite eksplozive. Namestnik notranjega ministra Yevhen Enin, je dejal, da so v osvobojeni regiji Harkov odkrili več "mučilnic," kjer so bili pridržani tako ukrajinski državljani kot tujci v popolnoma nečloveških razmerah. "Ekshumacija posameznih trupel je pokazala, da ljudje niso umrli le nasilne smrti temveč so umrli po mučenju na primer, določena trupla so imela odrezana ušesa. To je šele začetek," je dejal Enin v pogovoru za ukrajinski Radio NV.

Trdil je, da so bili med zaprtimi na eni od lokacij študenti iz nedoločene azijske države, ki so bili ujeti na ruski kontrolni točki, ko so poskušali oditi na ozemlje pod ukrajinskim nadzorom. Enin ni navedel, kje so bili študenti zaprti, čeprav je kot dve lokaciji, kjer so našli mučilnice, omenil majhni mesti Balakliya in Volchansk. "Vse te sledi vojnih zločinov smo zdaj skrbno dokumentirali. In iz izkušenj iz Buče vemo, da se najhujši zločini lahko razkrijejo šele čez čas," je dejal Enin.

icon-expand Grobišče v Buči FOTO: Profimedia