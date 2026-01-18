Našli razbitine: domnevajo, da pripadajo izginulemu letalu

Indonezijske iskalno-reševalne ekipe so na gori Bulusaraung v okrožju Pangkep v Južnem Sulaveziju našle dele letala, za katere domnevajo, da pripadajo turbopropelerskemu letalu ATR 42-500, ki je v soboto strmoglavilo med priletom na mednarodno letališče Makassar–Sultan Hasanuddin, je na družbenem omrežju X objavila ekipa Breaking Aviation News Videos (Najnovejše novice in videoposnetki iz letalstva).
"Najdeni so bili različni deli letalskih razbitin. Odkrili so jih okoli 8.02 po lokalnem času," je novinarjem povedal vodja iskalno-reševalnega urada razreda A v Makassarju in koordinator reševalne akcije Muhammad Arif Anwar.
Poudaril je, da so bili deli razbitin najdeni na več različnih lokacijah oziroma točkah na gori Bulusaraung. "Nekatere lokacije niso daleč narazen. Eden od najdenih delov je bil rep letala, ki so ga odkrili južno od spodnjega pobočja kraja nesreče," je še dodal.
Strmoglavilo med letom na prenizki višini
Vladno letalo, ki je v soboto izginilo nad Sulavezijem, naj bi po navedbah indonezijskega ministrstva za promet strmoglavilo med letom na nizki višini, medtem ko se je približevalo mednarodnemu letališču Sultan Hasanuddin v Makassarju.
Letalo, ki ga je upravljala družba Indonesia Air Transport, je letelo z letališča Adi Sucipto v Yogyakarti proti Makassarju, stik z njim pa je bil izgubljen med letom. Na krovu je bilo po informacijah indonezijskega spletnega medija Jakarta Globe 10 ljudi – sedem članov posadke in trije potniki. Nekateri mediji še vedno poročajo o 11 potnikih.
Strm gorski teren povečuje tveganje za letala
Do nesreče naj bi torej prišlo v kritični fazi približevanja. Območje v okolici Makassarja zaznamuje strm gorski teren, ki predstavlja povečano tveganje za letala, ki letijo na nizki višini, zlasti če letalo med letom odstopi od predpisane priletne poti.
Generalni direktor civilnega letalstva Lukman Laisa je povedal, da so kontrolorji zračnega prometa v Makassarju letalu naročili, naj pristane na vzletno-pristajalni stezi na letališču Sultan Hasanuddin. Kontrola zračnega prometa je nato izdala popravna navodila, s katerimi je letalo usmerjala nazaj na pravilno priletno pot. V skladu s standardnimi postopki so bila posredovana tudi dodatna navodila. Vendar je bila po zadnjem radijskem sporočilu komunikacija z letalom prekinjena, letalo pa je bilo še med komunikacijo razglašeno za izgubljeno.
Večina nesreč se zgodi v fazi pristajanja
Lukman je poudaril, da svetovni letalski podatki kažejo, da se večina letalskih nesreč zgodi v fazi pristajanja, zlasti na območjih z izrazitimi naravnimi ovirami. "Letalske posadke morajo biti še posebej pozorne na lokalne vremenske razmere, ki so lahko nepredvidljive v območju priletnega koridorja na letališče Sultan Hasanuddin," je dejal za Jakarta Globe.
Kot smo poročali, je bilo letalo izdelano pred 26 leti. Po izgubi stika so bile na teren nemudoma napotene iskalno-reševalne ekipe, ki so se osredotočile na apnenčasto gorsko območje Bantimurung v okrožju Maros, v bližini zadnje znane lokacije letala. Zaradi slabih vremenskih razmer so se ekipe soočale s hudimi izzivi. Vremenski podatki so tudi v času incidenta kazali na vidljivost približno osem kilometrov in delno oblačno vreme.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.