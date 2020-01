Odločilni krog predsedniških volitev na Hrvaškem, jasnega favorita ni

Po poročanju hrvaških medijev gre za najbolj nepredvidljive predsedniške volitve v novejši zgodovini Hrvaške. Odločali bi lahko glasovi Hrvatov v tujini, ki so večinoma na strani kandidatke HDZ. V prid Grabar-Kitarovićevi naj bi šlo tudi dejstvo, da so številni Hrvati na smučanju v tujini, med njimi pa po ocenah prevladujejo podporniki leve sredine. Nekateri politični strokovnjaki sicer menijo, da bo pomembna tudi volilna udeležba – če se bodo na volišča odpravili tudi tisti, ki so bili do sedaj neodločeni, in če bodo udeležba v velikih mestih visoka, tesno zmago napovedujejo Milanoviću.

Zadnja raziskava javnega mnenja pred volitvami, ki jo je v petek objavila komercialna televizija Nova TV, sicer kaže, da bi Milanovića, ki je kandidat SDP, podpira pa ga še 12 drugih strank, volilo 45 odstotkov Hrvatov, Grabar-Kitarovićevo pa 42 odstotkov.