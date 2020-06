Odločitev je padla: Hitlerjeva rojstna hiša bo policijska postaja

S to potezo se je končalo dolgoletno prerekanje, kaj storiti s spomenikom nacizma, ki je privabljal častilce zloglasnega diktatorja. Projekt prenove je vreden 5 milijonov evrov, dela pa naj bi bila končana do leta 2023. Organi pregona se bodo v nove prostore preselili predvidoma novembra. To je bila edina primerna odločitev, saj so policisti varuhi reda, miru in svoboščin, je dejal avstrijski notranji minister. Neonacisti pa so dokončno izgubili svojo relikvijo.