Odločitev je pravnomočna: Milorad Dodik mora v zapor in iz politike

Pritožbeni senat Sodišča Bosne in Hercegovine je danes potrdil obsodbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Obsojen je na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki.

Odločitev je s tem pravnomočna, kar pomeni, da pritožba niveč mogoča.

Sodišče BiH je Dodika 26. februarja spoznalo za krivega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika Schmidta in mu prisodilo leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki. Obtožen je bil, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev Schmidta in ustavnega sodišča BiH.