Odločitev o izraelskem odzivu na iranski napad naj bi padla nocoj

V preteklosti se je od kabineta včasih zahtevalo le, da pooblasti predsednika vlade Benjamina Netanjahuja in obrambnega ministra Joava Galanta , da sama sprejmeta odločitev na podlagi posvetovanj s preostalimi varnostnimi organi, navaja izraelski časnik Times of Israel.

Izraelski ministrski kabinet za nacionalno varnost naj bi danes z glasovanjem potrdil odziv Izraela na raketni napad Irana, do katerega je prišlo v začetku oktobra, sta ob sklicevanju na navedbe neimenovanega izraelskega uradnika poročala CNN in Washington Post.

Netanjahu je v sredo opravil telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, pri čemer naj bi govorila tudi o izraelskem odzivu na napad Irana.

Bela hiša je sicer na svoji spletni strani objavila povzetek pogovora, iz katerega ni razvidno, da bi se voditelja ZDA in Izraela osredotočila na konflikt med Izraelom in Iranom, temveč naj bi več pozornosti posvetila Libanonu, spopadih izraelske vojske s tamkajšnjim oboroženim gibanjem Hezbolah, in razmeram v Gazi.

"Dogovorila sta se, da bosta v prihodnjih dneh ostala v tesnih stikih, tako neposredno kot prek svojih varnostnih svetovalcev," so glede pogovora Bidna in Netanjahuja še navedli v Beli hiši.

Predsednik ZDA je sicer minuli teden Izraelu odsvetoval morebitne napade na iranska naftna polja. Biden je takrat ocenil, da se bodo Izraelci, preden bodo udarili na Iran, prej posvetovali z Američani.