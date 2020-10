Poljsko ustavno sodišče podprlo zaostritev zakonodaje o splavu

Poljski zakoni, ki urejajo umetno prekinitev nosečnosti, so že bili med najstrožjimi v Evropi, najnovejša odločitev ustavnega sodišča pa predstavlja skoraj popolno prepoved splava. Najvišje sodišče je namreč odločilo, da ne bo dovoljen niti v primeru razvojnih nepravilnosti zarodka.

Ko bo odločitev stopila v veljavo, bodo prekinitve nosečnosti dovoljene le še v primeru posilstva ali incesta oziroma v primeru, ko je ogroženo življenje matere. Za spremembo zakonodaje so se zavzeli poslanci vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (PiS), ki so se obrnili na ustavno sodišče. Večino ustavnih sodnikov je sicer imenovala ravno ta stranka. Zakonodajo, ki jo imenujejo kar "kompromis o splavu", so sprejeli leta 1993.