Odločitev višjega sodišča: Archieja ni mogoče premestiti v hospic

Archie je v komi že vse od aprila, ko naj bi se poškodoval med sodelovanjem v nevarnem spletnem izzivu. A ker so zdravniki ocenili, da je deček možgansko mrtev, njegovo nadaljnje zdravljenje ni več primerno. Archiejeva mama Hollie Dance je želela zdaj dečka vsaj premestiti v hospic, kjer bi lahko njen sin v zasebnem krogu družine "preživel svoje zadnje trenutke".

A višje britansko sodišče je zdaj zavrnilo tudi prošnjo po premestitvi, odločilo je namreč, da to ni v Archiejevem najboljšem interesu. O prošnji staršev za dovoljenje za pritožbo bodo zdaj odločali trije sodniki, ki bodo upoštevali pisne argumente brez zaslišanja.

Kot je dejala Archiejeva mama, se zaradi odločitve sodišča počuti slabo. "Gre za nezaslišano odločitev," je jasna. Kasneje je še dejala, da so oblasti zavrnile vse njihove želje: "Skrušeni smo, a nadaljujemo. Archieja imamo radi in nočemo obupati nad njim."

Zdravniški strokovnjaki so sicer na sodišču poudarili, da bi bila tveganja ob premestitvi otroka velika in nepredvidljiva. Sklad, ki vodi kraljevo londonsko bolnišnico, meni, da dečkovo zdravstveno stanje ni dovolj stabilno za premestitev v hospic. S tem se je strinjalo tudi sodišče. A s tveganji sta se dečkova starša seznanila in sta jih bila pripravljena vzeti v zakup. "Archiejeva korist mora ostati v središču vseh sklepov, ki jih sprejme to sodišče," je dejala sodnica, ko je sklenila, da bi moral do zaključka njegovega zdravljenja ostati v bolnišnici.