Okvaro motorja povzročila odlomljena lopatica

Lopatica se je odlomila kmalu po vzletu in letalo se je lahko varno vrnilo na letališče. Kot je ugotovil eden od potnikov, bi bili v veliko večjih težavah, če bi se to zgodilo nad oceanom, kamor so bili namenjeni. Sreča v nesreči pa je tudi, da v soseski, kamor so padali deli zunanjega zaščitnega ovoja, ni bilo poškodovanih.

Lopatice kompresijskih ventilatorjev v motorju se med poletom vrtijo tudi z 20.000 obrati na minuto, zato so centripetalne sile ogromne in tudi lopatice so zato narejene večinoma iz titana. A v preteklosti so že popustile in poletijo s precejšnjo hitrostjo pravokotno na vrtilni moment. Poškodovale so tudi že trup letala in potnike, zato so ravno zaradi takšnih incidentov motorje začeli graditi tako, da bi takšno odpoved lopatic zadržali.