Odmeven govor najstnice: 'Vzeli so nam nadzor nad lastno prihodnostjo'

Govor v ZDA močno odmeva v družbenih medijih, zadeva pa zakon, ki ga je pred kratkim podpisal guverner Greg Abbott . Ta zakon prepoveduje splav po šestem tednu nosečnosti, vendar pa so nasprotniki pravice do splava pri tem ubrali inovativen pristop.

Tožbo lahko vloži kdor koli in zagovorniki pravice do splava tako kot Smithova trdijo, da gre za dehumanizacijo in uvajanje družbe po vzoru televizijske serije Deklina zgodba. "Na tem odru ne morem zagovarjati zadovoljstva in miru, ko poteka vojna proti mojemu telesu," je dejala srednješolka.

Zakon namreč ne predvideva denarnih ali zapornih kazni za nosečnice ali tiste, ki pomagajo pri splavu. Uvaja pa možnost tožbe proti vsem, ki so kakor koli sodelovali pri splavu, torej tudi proti sorodnikom ali prijateljem, ki so nosečnico odpeljali na splav.

"V luči nedavnih dogodkov ne morem govoriti o ničemer drugem kot o tem, kar neposredno zadeva mene in milijone drugih žensk. Imam sanje, upanja in ambicije. Vsako dekle jih ima. Vse življenje delamo za svojo prihodnost, zdaj pa so nam vzeli nadzor nad lastno prihodnostjo brez našega mnenja ali soglasja," je dejala.

"Strah me je–če zataji kontracepcija, če bom posiljena, potem moja upanja, težnje, prizadevanja in sanje več niso pomembni. Gre za vojno proti vašim materam, vojno proti pravicam vaših sester in vojno proti pravicam vaših hčera. Ob tem ne moremo biti tiho,"je dejala.

Na njene besede so se poleg milijonov uporabnikov družbenih omrežij odzvali tudi liberalni politiki in drugi. "Za kaj takega je bil potreben pogum. Hvala, ker nisi ostala tiho, Paxton," je tvitnila nekdanja demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton.

Njen govor bo imel sedaj neposredne posledice na vse prihodnje tovrstne govore ob podelitvi diplom, vsaj v okrožju Richardson, kamor spada njena srednja šola Lake Highlands. Šolsko okrožje je napovedalo, da bo preverilo pravila.

Za zdaj pa je sporočilo, da so govori šolarjev zaseben in prostovoljen izraz mnenja posameznika, pri čemer ni nujno, da ga šolsko okrožje podpira.