Odmevne racije v Španiji: zasegli za skoraj 40 milijonov evrov tobaka in cigaret

Španska policija je razbila kriminalno združbo, ki jo sumijo tihotapljenja velikih količin tobaka in predelovanja v ponarejene cigarete. V odmevnih racijah po državi so aretirali 27 ljudi, domnevno povezanih s tolpo, ki je na črno upravljala tri tobačne tovarne. Za delo so izkoriščali Ukrajince, ki so pred vojno pobegnili v Španijo. Živeli so kar v tovarnah, ki jih niso smeli zapustiti, spali natlačeni kot sardine v majhnih prostorih. Poleg slabih razmer, v katerih so bili prisiljeni živeti, pa so delali dolge ure, je sporočila španska policija, ki je združbo razbila s pomočjo Europola in zasegla za skoraj 40 milijonov evrov tobaka in cigaret.