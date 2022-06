Odmevno korejsko serijo bodo izvedli v obliki resničnostnega šova

V resničnostnem šovu naj bi nastopilo 456 tekmovalcev, prav toliko, kot jih je bilo tudi v nadaljevanki. A kot obljubljajo ustvarjalci, je "najhujša usoda, ki lahko doleti igralce to, da gredo domov praznih rok".

Novica o novem šovu je v javnost pricurljala v sredo. Serija bo imela 10 epizod, gledalcem pa bo nudila "izdelek z največjim številom tekmovalcev in najvišjo pavšalno denarno nagrado v zgodovini resničnostne televizije".

Tekmovalci se bodo morali prebiti skozi serijo iger, ki bodo sestavljene po navdihu južnokorejske distopijske drame, prav tako jih bodo presenetile novosti. "Njihove strategije, zavezništva in značaji bodo postavljeni na preizkušnjo," so zapisali ustvarjalci.

V oddaji bi se lahko pojavil tudi kakšen Slovenec, saj iščejo igralce iz vsega sveta. Udeleženci morajo biti stari najmanj 21 let, poleg tega morajo tekoče govoriti angleško in biti v začetku leta 2023 za snemanje na voljo do štiri tedne.

Južnokorejska trilerska serija Squid games, ki jo v Sloveniji prevajamo v Igra lignja, sicer pripoveduje zgodbo o ljudeh z dolgovi, ki v seriji smrtonosnih otroških iger tekmujejo za ogromno denarno nagrado. V prvih 28 dneh po lansiranju je serijo pogledalo več kot 111 milijonov uporabnikov, prav zato velja za Netflixovo najbolj pribljubljeno serijo vseh časov.