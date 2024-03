Odmik od pacifističnih idealov: Japonska bo prodajala bojna letala

Decembra 2022 se je Japonska pridružila projektu, pri katerem sodeluje z Združenim kraljestvom in Italijo. Skupaj razvijajo novo bojno letalo, ki bo uporabljalo umetno inteligenco in napredne senzorje za pomoč pilotom. Prva bojna letala tega tipa naj bi bila na voljo do leta 2035, poroča BBC.

V luči novega partnerstva so japonske oblasti zdaj omilile pravila o izvozu orožja in odobrile prodajo in izvoz vojaških letal v države, s katerimi je Japonska podpisala obrambne pakte in v katerih ni prisotnega stalnega konflikta.

Za vsako prodajo bo sicer potrebna dodatna odobritev vlade. Gre za prvo partnerstvo Tokia za razvoj vojaške opreme z državo, ki ni ZDA. Premier Fumio Kišida, ki se aprila odpravlja na obisk v ZDA, je pojasnil, da je izvoz vojaških letal v tretje države potreben za ohranitev verodostojnosti Tokia kot partnerja v mednarodnih obrambnih projektih.

"Načrt za izdelavo bojnih letal z zmogljivostmi, ki so bistvene za varnost naše države, je treba uresničiti, da zagotovimo, da obramba naše države ne bo ogrožena," je v torek dejal tiskovni predstavnik vlade Jošimasa Hajaši.