Tujina

Odmor za cigareto bi potnika lahko ugonobil

Dunaj, 11. 08. 2025 10.12 | Posodobljeno pred 2 urama

Za 24-letnika se je pot z vlakom na Dunaj slabo končala. Na postaji malo pred ciljem si je zaželel cigarete, vendar je vlak s postaje speljal, še preden je do konca pokadil. Stekel je za njim, skočil v prostor med dvema vagonoma in se držal z zunanje strani, ko je vlak pospeševal. Čez nekaj kilometrov ga je vendarle opazil besen sprevodnik in ga zvlekel na varno. A nazadnje se je vmešala še policija, ker jim mladi Alžirec ni mogel pokazati veljavnega dovoljenja za bivanje, zdaj v pridržanju čaka na deportacijo.

Incident se je zgodil v soboto zvečer na vlaku Railjet 169, ki je peljal iz Švice v Avstrijo. Nanj se je v Innsbrucku vkrcal tudi 24-letni potnik. Končni cilj je bila prestolnica, malo pred tem pa se je vlak ustavil še na postaji v St. Pöltnu.

24-letnik je želel postanek izkoristiti za predah v oblaku cigaretnega dima, vendar ni uspel pokaditi do konca. Ura je odbila 22.03, ko je vlak povsem točno speljal s postaje. Potnik se je pognal za njim in ga ujel, skočil je na vlakovno kompozicijo in se stisnil v prostor med dvema vagonoma. Obupano je trkal po oknu in nazadnje ga je opazil sprevodnik, ki ni mogel verjeti svojim očem.

Vlak v Avstriji
Vlak v Avstriji FOTO: AP

Kot piše avstrijski Heute, ki je prvi poročal o incidentu, je vlak do takrat dosegel hitrost približno 100 kilometrov na uro. Nemudoma je sledilo ustavljanje v sili in potnik jih je pošteno slišal, dogajanje opisujejo potniki. 

Avstrijske železnice ÖBB so potrdile, da incident temeljito preiskujejo in analizirajo. Tiskovni predstavnik Herbert Hofer pa je potnikovo potezo označil za "norost" in "rusko ruleto". Tovrstni hitri vlaki razvijejo polno hitrost več kot 200 kilometrov na uro.

Takoj so obvestili tudi policijo, ki je 24-letnika prestregla že na dunajski predmestni postaji Meidling. Možem postave je razložil, da je vlak zapustil le na hitro zaradi cigarete, njegova prtljaga pa je ostala na vlaku, zato se je v trenutku odločil, da bo skušal ujeti svoje prevozno sredstvo.

Kot še piše Heute, potniki zaradi incidenta niso utrpeli velike škode, vlak je na glavno železniško postajo na Dunaju prispel z zgolj sedemminutno zamudo. Slabše pa se je končalo za potnika alžirskih korenin. Ker jim policistom ni mogel pokzati veljavnega dovoljenja za prebivanje, so ga odpeljali v pripor, kjer bo počakal na izgon iz države. Poleg tega ga čakajo še pravne posledice ÖBB-ja.

