Odneslo jo je od Bahamov do Irske: neurje naplavilo 80-metrsko ladjo duhov

Zapuščeno ladjo so odkrili na skalah pri ribiški vasici Ballycotton. "Takšne najdbe so izjemno redke,"je medijem povedal lokalni strokovnjak John Tattan.

Izkazalo se je, da gre za 80-metrsko ladjo Alta, leta 1976 zgrajeno plovilo, ki je vmes zamenjalo že kar nekaj lastnikov in imen, nazadnje pa je na ladji plapolala zastava Tanzanije.

Ladjo je septembra lani nazadnje opazila britanska kraljeva mornarica, zapuščena pa je že vse od leta 2018.

Takrat je ladja plula od Grčije proti Haitiju, a cilja ni nikoli dosegla, saj so se pojavile težave z električno napeljavo, ki jih posadka ni uspela rešiti. Ladja je nato okoli 20 dni brezciljno plula na območju Bermudov, dokler se ameriška obalna straža ni odpravila po 10-člansko posadko, ki ji je zmanjkovalo hrane in drugih osnovnih potrebščin.

Mornarje so odpeljali v Portoriko, ladja pa je ostala prepuščena na milost in nemilost morskih valov. Tako je brezciljno plula vse doslej. Kaj natančno se bo z ladjo zgodilo zdaj, ni znano. Načeloma so za potopljena ali opuščena plovila odgovorni lastniki, ki naj bi poskrbeli za njihov odvoz in uničenje, a pogosto jih enostavno pustijo na morju, pravijo pristojni.

Po prvih podatkih iz ladje ne iztekajo snovi, ki bi lahko ogrožale okolje, a po drugi strani o ladji ni veliko znanega. Tako ni jasno niti, kdo je lastnik, niti kaj je ladja prevažala, ko je zašla v težave.