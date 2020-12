Odnos Poljske do LGBT-skupnosti na preizkušnji: je bil njihov idol Chopin gej?

Vsako leto več milijonov obiskovalcev Poljske vsaj po imenu spozna največjega umetnika in ljubljenca v državi – letališče v Varšavi namreč nosi ime njenega največjega skladatelja Frederica Chopina. A to ni edina razpoznavna lokacija v državi, ki je posvečena temu skladatelju, rojenemu pred 210 leti v vasici zahodno od prestolnice.

Chopinovo ime je videti povsod – parki, ulice, klopi in stavbe, celo njegovo srce je od leta 1849, ko je pri 39 letih umrl, ohranjeno v alkoholu in zapečateno v steni varšavske cerkve Svetega križa.

A nove ugotovitve, ki so jih predstavili v švicarskem radijskem dokumentarcu, kažejo, da se zasebno življenje poljskega največjega skladatelja ne sklada najbolje z njihovimi konservativnimi vrednotami in odnosom do LGBT-skupnosti. Po informacijah, ki so jih predstavili v dokumentarcu, je Chopin v življenju imel odnose z moškimi, te stvari pa so iz biografij in zgodovinskih učbenikov spustili številni.

Glasbeni novinar Moritz Weber, avtor dokumentarca, je pregledal pisma Chopina, ki jih je poslal prijateljem, v njih pa so številni nazorni romantični odstavki. Ugotovil je, da so v biografijah moške zaimke zamenjali z ženskami in s tem skrili dokaze o njegovih odnosih z moškimi.

"O svoji ljubezni do moških govori tako neposredno. Zakaj nihče od teh akademikov in piscev biografij tega ni raziskal?" se sprašuje Weber v pogovoru s CNN.