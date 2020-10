'Odnos Slovenije do volivcev invalidov je bizaren in žaljiv'

Michael A. Stein , profesor in hkrati tudi direktor Projekta o invalidnosti na Harvardu , je ob tem poudaril, da so invalidi bili v zgodovini, ponekod pa so še danes, izključeni z volitev. Opozoril je, da države poznajo pozitivne in negativne prakse odnosa do te tematike. Med pozitivnimi je omenil ameriško zvezno državo Massachusetts, kjer lahko volivci, ki sami ne morejo izpolniti glasovnice, glasujejo elektronsko na volišču ali od doma.

Za predstavitev neustreznih praks je Harvard povabil tudi profesorja Jurija Toplaka iz Alma Mater Europaea in Pravne fakultete v Mariboru, ki deluje tudi kot gostujoči profesor na univerzi Fordham v New Yorku. Predstavil je dva postopka, ki zoper Slovenijo tečeta pred evropskimi sodišči.

V enem od njih sta volivca mesec dni pred glasovanjem na referendumu o Družinskem zakoniku leta 2015 prosila za prilagoditev volišča invalidskim vozičkom, a je Vrhovno sodišče njuni prošnji zavrnilo kot preuranjeni, saj da lahko volivec prosi za ureditev volišča šele po dnevu glasovanja. Pritožila sta se na Evropsko sodišče za človekove pravice, kjer je postopek v zaključni fazi.

Pred sodiščem v Strasbourgu je tudi Državno odvetništvo, ki zastopa Slovenijo, zavzelo stališče, da morajo volivci, ki želijo dostopno volišče, prilagoditev tega zahtevati po volitvah in ne pred njimi. Tako stališče je Toplak označil za bizarno in do volivcev invalidov žaljivo.

Drugi postopek zoper Slovenijo pa teče pred Evropsko komisijo. Pri volitvah Evropskega parlamenta maja 2019 Slovenija v volilne imenike namreč ni vpisala 2035 polnoletnih državljanov z intelektualno invalidnostjo, čeprav se je z ratifikacijo Mednarodne konvencije o pravicah invalidov zavezala, da bo volilno pravico priznala vsakemu polnoletnemu državljanu, ne glede na invalidnost.

Ustavno sodišče Nemčije in večina članic EU so glasovanje osebam z intelektualno invalidnostjo omogočile, slovensko upravno in ustavno sodišče pa sta prošnje in pritožbe slovenskih državljanov zavrnila. Evropski poslanci Irena Joveva, Franc Bogovič, Romana Tomc in Ádám Kósa so na odvzem volilne pravice 2035 slovenskih državljanov septembra in oktobra letos opozorili s poslanskimi vprašanji.